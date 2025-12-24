bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Георги Иванов преди Коледа: Българският футбол има бъдеще!

Президентът на БФС с равносметка за 2025 г.

Георги Иванов преди Коледа: Българският футбол има бъдеще!
Lap.bg

В края на 2025 г. президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо направи равносметка на изминалите 12 месеца. 

В официалната страница на централата, той се обърна към "футболното семейство", като заяви, че националният тим върви по пътя към трансформация, а подобряването на инфраструктурата и развитието на талантите у нас остават основен фокус на работата на БФС.

Иванов отбеляза като голям успех домакинството на на Европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028 г.

Обръщение

"Уважаемо футболно семейство,

В навечерието на новата година е време за равносметка, но и за поглед напред – към целите, които ни обединяват, и към бъдещето, което искаме да изградим за българския футбол.

2025 г. беше изпълнена с предизвикателства, важни решения и промени, но и с ясна воля за развитие. Представителният тим на България върви по своя път на трансформация и подмладяване, а въпреки сериозната конкуренция младежкият национален отбор и юношеските формации показаха характер, талант и потенциал. Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа.

Снимка: Lap.bg

През годината БФС постави силен акцент върху диалога с клубовете и детско-юношеските школи и стартира ключови проекти. В този контекст сред водещите ни приоритети е изграждането на Академия БФС – стратегически проект с дългосрочен хоризонт, който ще обедини футболното обучение, образованието и личностното развитие на талантливите деца в една ефективна система.  

Инфраструктурата остана основен фокус, като с подкрепата на общините и програмите на ФИФА и УЕФА бяха обновени и открити и спортни обекти в цялата страна. Значимо признание за работата ни е и изборът на България за домакин на Европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028 г. – чест и отговорност, за която ще започнем подготовка още през 2026 г.  

Благодаря на ФИФА, УЕФА, държавните и местните институции, членовете на Изпълнителния комитет на БФС, на екипа, партньорите, клубовете и най-вече на децата и младите футболисти, които носят надеждата за утрешния ден.

Пожелавам на цялото футболно семейство здраве, успехи и повече поводи за гордост през новата година.

Светли празници и успешна Нова година!

Георги Иванов

Президент на Българския футболен съюз"

Националите

През 2025 г. националният отбор не успя да се класира за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г., като в своята група завърши на последно място

Снимка: Lap.bg

В мачовете през годината "лъвовете" не впечатлиха. Балансът им за 2025 г. е 7 загуби и 1 победа в официалните мачове. 

През октомври бе освободен Илиан Илиев, а национален селекционер стана Александър Димитров.

