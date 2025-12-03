Случва се! Взехме европейско по футбол!

България ще бъде домакин на европейското първенство по футбол за юноши до 19 години през 2028 г.! Решението беше взето от Изпълнителния комитет на УЕФА в Нион.

Мачовете ще се играят на четири стадиона: „Христо Ботев“ и „Локомотив“ в Пловдив, „Берое“ в Стара Загора и „Георги Бенковски“ в Пазарджик. Пловдив ще е основният футболен център, където ще се подготвят всички отбори, включително и българският.

„Това е огромна чест и престиж за българския футбол. Имаме надеждни партньори – държавни институции и местни общини, с чиято подкрепа ще реализираме проекта успешно", коментира президентът на БФС Георги Иванов.

За последно бяхме домакини в Бургас

Начело на Организационния комитет, който изготви кандидатурата на България, е зам.-изпълнителният директор на БФС по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова. Тя е ключова част и от екипа, организирал еврофиналите за юноши до 17 години, на които страната ни бе домакин през 2015-а.

Снимка: Lap.bg

Форумът преди 10 години се проведе в Бургас, Сливен, Стара Загора и Созопол, а на финала селекцията на Франция победи тази на Германия с 4:1.

Мащабен форум

„Такива турнири приковават вниманието на цяла футболна Европа и поставят в светлината на прожекторите страната домакин, защото на нейната сцена изгряват звездите на най-големите таланти на континента. Мащабен форум от такъв ранг е страхотна възможност за изява на нашите родни таланти, чието развитие е сред ключовите приоритети, залегнали в дългосрочната стратегия на БФС.

Много се радвам, че нашите момчета ще може да разчитат на подкрепата на българската публика и да покажат на какво са способни. Колкото до самата организация, предстои ни страшно много работа, но съм сигурна, че екипът ни ще оправдае гласуваното му доверие“, заяви Ивета Банкова-Стоянова.

