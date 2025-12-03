bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Случва се! Взехме европейско по футбол!

Мачовете ще са в Пловдив, Стара Загора и Пазарджик

Случва се! Взехме европейско по футбол!
Lap.bg

България ще бъде домакин на европейското първенство по футбол за юноши до 19 години през 2028 г.! Решението беше взето от Изпълнителния комитет на УЕФА в Нион.

Мачовете ще се играят на четири стадиона: „Христо Ботев“ и „Локомотив“ в Пловдив, „Берое“ в Стара Загора и „Георги Бенковски“ в Пазарджик. Пловдив ще е основният футболен център, където ще се подготвят всички отбори, включително и българският.

„Това е огромна чест и престиж за българския футбол. Имаме надеждни партньори – държавни институции и местни общини, с чиято подкрепа ще реализираме проекта успешно", коментира президентът на БФС Георги Иванов.

За последно бяхме домакини в Бургас

Начело на Организационния комитет, който изготви кандидатурата на България, е зам.-изпълнителният директор на БФС по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова. Тя е ключова част и от екипа, организирал еврофиналите за юноши до 17 години, на които страната ни бе домакин през 2015-а.

Снимка: Lap.bg

Форумът преди 10 години се проведе в Бургас, Сливен, Стара Загора и Созопол, а на финала селекцията на Франция победи тази на Германия с 4:1.

Мащабен форум

„Такива турнири приковават вниманието на цяла футболна Европа и поставят в светлината на прожекторите страната домакин, защото на нейната сцена изгряват звездите на най-големите таланти на континента. Мащабен форум от такъв ранг е страхотна възможност за изява на нашите родни таланти, чието развитие е сред ключовите приоритети, залегнали в дългосрочната стратегия на БФС.

Много се радвам, че нашите момчета ще може да разчитат на подкрепата на българската публика и да покажат на какво са способни. Колкото до самата организация, предстои ни страшно много работа, но съм сигурна, че екипът ни ще оправдае гласуваното му доверие“, заяви Ивета Банкова-Стоянова.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

бфс пазарджик Пловдив георги иванов Стара Загора гонзо домакинство евро 2028 19годишни

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Корекции по договора на Карлос Насар – часовникът тиктака до утре

Корекции по договора на Карлос Насар – часовникът тиктака до утре
Българката, която разби перфектното семейство на футболната легенда

Българката, която разби перфектното семейство на футболната легенда
Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)

Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)
Заради любов: №25 в тениса игра в Русия и забърка скандал

Заради любов: №25 в тениса игра в Русия и забърка скандал
Кръвта вода не става! (ВИДЕО)

Кръвта вода не става! (ВИДЕО)

Последни новини

Последно сбогом: Ще срещне Исус и ще намери недостатъци и в него...

Последно сбогом: Ще срещне Исус и ще намери недостатъци и в него...
Българката, която разби перфектното семейство на футболната легенда

Българката, която разби перфектното семейство на футболната легенда
Корекции по договора на Карлос Насар – часовникът тиктака до утре

Корекции по договора на Карлос Насар – часовникът тиктака до утре
Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)

Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV