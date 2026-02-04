bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Глобиха Левски с 3476,78 евро, но не и за расизъм

БФС изчаква докладите заради инцидента с Бърнард Текпетей

Глобиха Левски с 3476,78 евро, но не и за расизъм

Левски отнесе глоби в общ размер на 3476,78 евро след сблъсъка за Суперкупата на България срещу Лудогорец (0:1). А провиненията, които потенциално могат да донесат още по-сурови санкции - прояви на расизъм и смъртни заплахи към голмайстора Бърнард Текпетей, ще бъдат разгледани допълнително.

Освен това "сините", които бяха символичен домакин на срещата, ще трябва да възстановят щетите по националния стадион "Васил Левски". Наложените от Дисциплинарната комисия глоби са за закъснение на началния час, факли и димки, бомбички на пистата, хвърлени предмети, обидни и нецензурни скандирания.

След мача Текпетей беше атакуван с расистки подмятания от фенове в сектор "А". Там бяха настанени привърженици на Левски. Впоследствие ганаецът е получил съобщения в социалните мрежи със заплахи за живота му.

От Лудогорец са сезирали органите на полицията и прокуратурата. Шампионите настояват за търсене на отговорност.

Лудогорец със сигнал до полицията и прокуратурата заради заплахите към Текпетей

Ето и всички решения 

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

ДК задължава ПФК Левски гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

ДК отлага за разглеждане инцидентите след срещата за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от длъжностните лица на срещата.

Тагове:

левски расизъм бърнард текпетей

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Само на 22: Заблуден куршум погуби футболен талант

Само на 22: Заблуден куршум погуби футболен талант
Бизнесът в Пловдив повдигна сериозни въпроси за визата на Хуан Переа

Бизнесът в Пловдив повдигна сериозни въпроси за визата на Хуан Переа

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Лудогорец със сигнал до полицията и прокуратурата заради заплахите към Текпетей

Лудогорец със сигнал до полицията и прокуратурата заради заплахите към Текпетей

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)

Последни новини

Само на 22: Заблуден куршум погуби футболен талант

Само на 22: Заблуден куршум погуби футболен талант
Лудогорец със сигнал до полицията и прокуратурата заради заплахите към Текпетей

Лудогорец със сигнал до полицията и прокуратурата заради заплахите към Текпетей

Бизнесът в Пловдив повдигна сериозни въпроси за визата на Хуан Переа

Бизнесът в Пловдив повдигна сериозни въпроси за визата на Хуан Переа

Ключът към зимните олимпийски игри: Как, какво и защо във всички дисциплини!

Ключът към зимните олимпийски игри: Как, какво и защо във всички дисциплини!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV