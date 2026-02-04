Глобиха Левски с 3476,78 евро, но не и за расизъм

Левски отнесе глоби в общ размер на 3476,78 евро след сблъсъка за Суперкупата на България срещу Лудогорец (0:1). А провиненията, които потенциално могат да донесат още по-сурови санкции - прояви на расизъм и смъртни заплахи към голмайстора Бърнард Текпетей, ще бъдат разгледани допълнително.

Освен това "сините", които бяха символичен домакин на срещата, ще трябва да възстановят щетите по националния стадион "Васил Левски". Наложените от Дисциплинарната комисия глоби са за закъснение на началния час, факли и димки, бомбички на пистата, хвърлени предмети, обидни и нецензурни скандирания.

След мача Текпетей беше атакуван с расистки подмятания от фенове в сектор "А". Там бяха настанени привърженици на Левски. Впоследствие ганаецът е получил съобщения в социалните мрежи със заплахи за живота му.

От Лудогорец са сезирали органите на полицията и прокуратурата. Шампионите настояват за търсене на отговорност.

Ето и всички решения

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Левски гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

ДК задължава ПФК Левски гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

ДК отлага за разглеждане инцидентите след срещата за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от длъжностните лица на срещата.