Лудогорец със сигнал до полицията и прокуратурата заради заплахите към Текпетей

От Лудогорец са сезирали съответните органи във връзка с обидните скандирания и заплахите за живота, изпратени на футболиста Бърнард Текпетей след мача за Суперкупата на България.

Вчера, 3 февруари, разградчани добавиха девети такъв трофей, след като победиха Левски с 1:0, а именно футболистът от Гана отбеляза единствения гол.

След мача той бе атакуван с расистки подмятания от фенове откъм сектор "А" на националния стадион "Васил Левски". Там бяха настанени привърженици на Левски. След мача Текпетей е получил съобщения в социалните мрежи със заплахи за живота му.

Позицията

"Снощният футболен празник на стадион „Васил Левски“ бе помрачен от поредния расистки скандал. Нашият футболист Бернард Текпетей бе атакуван от фенове на Левски, включително деца, с маймунски звуци и обиди, наричайки го „маймуна“. Впоследствие Текпетей получи смъртна заплаха в личния си профил в социална мрежа, както и брутални закани, преминаващи всякакви граници. Във връзка със смъртната заплаха клубът е уведомил официално органите на полицията и прокуратурата и ще съдейства напълно за изясняване на случая и търсене на отговорност.

В Лудогорец няма да спрем да се борим срещу расизма. Ще инициираме дискусия и среща между клубовете, защото това не може и не бива да продължава повече. Футболист на Лудогорец отново е жертва на расизъм и ксенофобия – след атаката срещу Антоан Бароан след мач с Локомотив София миналата година.

Снимка: Lap.bg

Категорични сме, че подобни прояви нямат място във футбола и в обществото ни. Расизмът е недопустим в спорта и е в пълно противоречие с неговите ценности – уважение, равенство и феърплей. Българското общество трябва да бъде чувствително, непримиримо и активно да се противопоставя на подобни уродливи явления, които ни отдалечават от цивилизования свят.

Заставаме категорично зад Бернард Текпетей и всички футболисти, които стават жертва на дискриминация, и няма да позволим те да бъдат оставени сами срещу тази агресия."

Среща

От Лудогорец искат да инициират среща между клубовете у нас, на която да се обсъдят последните грозни прояви по време на мачовете.

През април 2025 г. Антоан Бароан беше обиждан на расистка основа по време на мач срещу Хебър, а не срещу Локомотив София.