Голямата радост на Христо Стоичков с първи крачки (ВИДЕО)

Христо Стоичков преживя тежка седмица, като лично изпрати в последния му път Димитър Пенев - треньора, който му отвори пътя за големия футбол и беше архитект на четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г.

Само че животът продължава! А до Камата са най-близките му.

И, ако съдим по публикациите му в социалните мрежи, най-доброто предстои!

Стъпките

Стоичков публикува видео от своята дъщеря Христина, на което се вижда, че внукът му вече прави първи крачки.

Христо-младши стана на година на 16 октомври, и все още е неуверен, но от краткото видео се вижда хъсът, с който той върви.

"Малки стъпки, големи мечти и цял свят за откриване", пише Христина.

Левачката

Многократно дядо Стоичков се хвали, че малчуганът има афинитет към футбола и силен ляв крак!

Дали обаче ще наследи и таланта на Камата, предстои да разберем!

Христо-младши е втори внук на великия футболист. Дъщеря му Михаела го дари с Миа. Красивата малка госпожица, която често придружава дядо си по събития, е на 9 години!

Снимка: Instagram

