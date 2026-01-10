bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Голямата радост на Христо Стоичков с първи крачки (ВИДЕО)

Ще тръгне ли по пътя на дядо си?

Христо Стоичков преживя тежка седмица, като лично изпрати в последния му път Димитър Пенев - треньора, който му отвори пътя за големия футбол и беше архитект на четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г. 

Само че животът продължава! А до Камата са най-близките му. 

И, ако съдим по публикациите му в социалните мрежи, най-доброто предстои! 

Стъпките

Стоичков публикува видео от своята дъщеря Христина, на което се вижда, че внукът му вече прави първи крачки

Христо-младши стана на година на 16 октомври, и все още е неуверен, но от краткото видео се вижда хъсът, с който той върви. 

"Малки стъпки, големи мечти и цял свят за откриване", пише Христина.

Левачката

Многократно дядо Стоичков се хвали, че малчуганът има афинитет към футбола и силен ляв крак

Дали обаче ще наследи и таланта на Камата, предстои да разберем! 

Христо-младши е втори внук на великия футболист. Дъщеря му Михаела го дари с Миа. Красивата малка госпожица, която често придружава дядо си по събития, е на 9 години

Снимка: Instagram

