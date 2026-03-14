Защо се провали в Реал Мадрид? "Правех секс по цял ден, а вечер играех игри"

Тревожност, неконтролируем глад и нощно преяждане...

Бившият бразилски футболист Зе Роберто направи сензационно признание за трудния си период в Реал Мадрид. На 21 години, когато кариерата му беше на път да се изстреля към върховете, той се оказва пленник на собствени навици и зависимости, които почти погубили потенциала му.

„Беше изключително трудно да се справям с всичко. Винаги съм обичал видеоигрите – още от детството – и когато се ожених млад, на 18 или 19 години, бях като петел: всеки ден беше купон с много секс, а вечер – игри на PlayStation. Идвах на тренировки с тъмни кръгове под очите и вечно уморен“, споделя Зе Роберто.

Той описва как комбинацията от сексуални връзки, липса на сън и видеоигри го е разконцентрирала и физически, и психически. Невъзможността да „отключи“ чувството на удовлетворение в игрите създала тревожност, която се проявявала чрез неконтролируем глад и нощно преяждане. Това довело до наддаване на тегло и моментно влошаване на формата му – нещо, което футболистът признава, че не е забелязал веднага.

„Беше периодът, в който се разделих с идеалната си форма. Всичко, което правех, ме разсейваше от тренировките и професионалния живот. Сега виждам, че същото се случва с много млади спортисти и днес – концентрацията и фокусът им се губят заради различни зависимости“, казва бразилецът.

Въпреки тези ранни трудности, кариерата на Зе Роберто е белязана от големи успехи. Той успява да възвърне физическата си форма, играейки професионално до 43-годишна възраст. Бразилецът оставя траен отпечатък в германския футбол, като икона за Байерн Мюнхен и Байер Леверкузен, а в родината си става символ за Палмейрас.

Освен това е играл за Фламенго и носи екипа на Реал Мадрид. С националния отбор на Бразилия печели Копа Америка два пъти – през 1997 и 1999 г.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Отменят два старта на Никола Цолов заради войната

България срещу Украйна в решаваща битка за Евробаскет!

Стефан Грозданов на 80: Беше ме срам да ритам Гунди (ВИДЕО)

Швейцарски скиор прекратява кариерата си заради рак

Линдзи Вон - болката се отплаща (ВИДЕО)

Лука Дончич чупи рекорд, за който никога не е мечтал

"Баскетболни дневници", еп. 6: Баскетбол и AI - жената, която промени играта (ВИДЕО)

Отменят два старта на Никола Цолов заради войната

Стефан Грозданов на 80: Беше ме срам да ритам Гунди (ВИДЕО)

