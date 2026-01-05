bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
С какво Стоичков изпрати Димитър Пенев в последния му път? (СНИМКА)

Ценна реликва ще бъде завинаги със Стратега

Ценна реликва ще бъде подкрепа на Димитър Пенев по пътя му към вечността. В ковчега му я остави Христо Стоичков. 

Днес, 5 януари, хиляди българи си взеха последно сбогом със Стратега, който постигна най-големия успех във футбола ни досега - четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г. 

Първите, които отдадоха почит на Пенев, бяха неговите "четници" - момчетата от отбора, който ни подари онова "лудо американско лято". Те бяха предвождани от помощника на Пенев - Красимир Борисов, а веднага след него вървеше Стоичков.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: България се сбогува с Димитър Пенев (ВИДЕО)

"Подарък" от Камата

В секундите, в които Стоичков си взе последно сбогом, той остави в ковчега на Стратега своя фланелка от световното първенство в САЩ. 

Тя бе с автографите на всички от тима, който стана четвърти в света. 

През сълзи Камата се прости с Пенев, а това сториха и почти всичките му съотборници. 

Снимка: bgnes

Отсъстващи очаквано бяха Борислав Михайлов и Петър Хубчев, който имат здравословно проблеми. 

Бащата

На влизане на националния стадион "Васил Левски", Стоичков не скри емоциите си. 

"Научи ме на много неща, благодарен съм за това, което той направи за мен. На една крехка възраст, когато дойдохме всички накуп в ЦСКА - с Любо, с Емо.. до последния ден той беше такъв - помагаше на всеки. Аз съм видял най-хубавото от него като треньор, като баща", каза Камата. 

 
 
 
Христо Стоичков: Пената беше за нас треньор и баща! (ВИДЕО)

