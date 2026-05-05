Христо Стоичков посвети силни думи на ЦСКА

Датата е специална

Футболната легенда Христо Стоичков посвети силни думи на ЦСКА навръх специална дата - 78-ата годишнина на "армейския клуб".

"Още от дете запали моето сърце, винаги ще бъда верен! Аз обичам ЦСКА!", написа Камата в социалните мрежи.

"Днес този рефрен ще изпеем всички с „червени“ сърца! Честит рожден ден на любимия ни клуб!", добави кавалерът на "Златната топка" за 1994 г.

Стоичков сподели и снимки от славните си години с "червената" фланелка.

Именно от ЦСКА тръгва знатния път на носителя на Модерния ляв.

С ЦСКА Камата е трикратен шампион на България и четирикратен носител на Купата на страната.

Там го забелязва Йохан Кройф, който го взима в Барселона през 1990 г. Преди това той игра 6 сезона с "червените", като за 168 мача вкара 113 гола!  

 
