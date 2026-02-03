bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Хулио Веласкес: Можехме да спечелим. Горд съм с момчетата! (ВИДЕО)

Това е животът, заключи треньорът на Левски след загубата в мача за Суперкупата

Въпреки загубата в мача за Суперкупата на България от Лудогорец с 0:1, треньорът на Левски Хулио Веласкес се гордее с играта на футболистите си. 

Мачът на националният стадион "Васил Левски" изобилстваше от нарушения, а единственият гол в срещата вкара Бърнард Текпетей. 

Това бе първи мач от серията между Левски и Лудогорец, като двата тима ще играят на четвъртфинал в турнира за Купата на България и са конкуренти за титлата, като "сините" са лидери в подреждането. 

След тежки сблъсъци на терена: Лудогорец нокаутира Левски за Суперкупата на България

Добър мач

"Приемаме загубата и поздравявам противника. Изключително съм горд с футболистите. Смятам, че направихме добър мач. Мисля, че спокойно можеше да го спечелим. Малките детайли направиха разликата. Имахме възможности да спечелим този мач. В крайна сметка получихме гол. В последните минути липсваше спокойствие, за да вземем по-добри решения, но всичко това е нормално за динамиката на мача.

Мисля, че успяхме да неутрализираме силните им страни и да се възползваме от слабите им страни. Тръгвам си много горд с моите футболисти", каза Веласкес. 

Снимка: Lap.bg

В първенството

"Благодаря на публиката за начина, по който ни подкрепяше. За съжаление не успяхме да им подарим победата днес. Винаги мислим положително, вдигаме главите горе и мислим за мача през уикенда. 

Това е животът. Загубихме мача и точка. Мислим за следващия", допълни той. 

В събота, 7 февруари, Левски играе с Ботев Враца. 

 

Тагове:

левски суперкупа лудогорец хулио веласкес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България

Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал! (ВИДЕО)

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал! (ВИДЕО)
Наско Сираков: Елементарна грешка при гола (ВИДЕО)

Наско Сираков: Елементарна грешка при гола (ВИДЕО)
Хьогмо: В Норвегия на това време му казваме лято! (ВИДЕО)

Хьогмо: В Норвегия на това време му казваме лято! (ВИДЕО)

Последни новини

Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България

Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България
Хьогмо: В Норвегия на това време му казваме лято! (ВИДЕО)

Хьогмо: В Норвегия на това време му казваме лято! (ВИДЕО)
Наско Сираков: Елементарна грешка при гола (ВИДЕО)

Наско Сираков: Елементарна грешка при гола (ВИДЕО)
Боримиров: Надявам се да вземем реванш в Разград

Боримиров: Надявам се да вземем реванш в Разград
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV