Хулио Веласкес: Можехме да спечелим. Горд съм с момчетата! (ВИДЕО)

Въпреки загубата в мача за Суперкупата на България от Лудогорец с 0:1, треньорът на Левски Хулио Веласкес се гордее с играта на футболистите си.

Мачът на националният стадион "Васил Левски" изобилстваше от нарушения, а единственият гол в срещата вкара Бърнард Текпетей.

Това бе първи мач от серията между Левски и Лудогорец, като двата тима ще играят на четвъртфинал в турнира за Купата на България и са конкуренти за титлата, като "сините" са лидери в подреждането.

Добър мач

"Приемаме загубата и поздравявам противника. Изключително съм горд с футболистите. Смятам, че направихме добър мач. Мисля, че спокойно можеше да го спечелим. Малките детайли направиха разликата. Имахме възможности да спечелим този мач. В крайна сметка получихме гол. В последните минути липсваше спокойствие, за да вземем по-добри решения, но всичко това е нормално за динамиката на мача.

Мисля, че успяхме да неутрализираме силните им страни и да се възползваме от слабите им страни. Тръгвам си много горд с моите футболисти", каза Веласкес.

Снимка: Lap.bg

В първенството

"Благодаря на публиката за начина, по който ни подкрепяше. За съжаление не успяхме да им подарим победата днес. Винаги мислим положително, вдигаме главите горе и мислим за мача през уикенда.

Това е животът. Загубихме мача и точка. Мислим за следващия", допълни той.

В събота, 7 февруари, Левски играе с Ботев Враца.