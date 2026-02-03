Хьогмо: В Норвегия на това време му казваме лято! (ВИДЕО)

Треньорът на Лудогорец – Пер-Матиас Хьогмо, бе много щастлив след триумфа за Суперкупата с 1:0 срещу Левски. Той сподели, че обича всички в „зеления“ отбор от Разград.

„Обичам тези момчета, този клуб! Всички са страхотни и винаги искат да печелят. Говорихме много за това да се борим за всяко единоборство и да поддържаме добра дистанция.

Началото не беше най-доброто, но след 15–20 минути поехме инициативата. Кайо Видал беше близо до гол, а през второто полувреме отбелязахме страхотен гол. Имахме възможности за втори и трети.“

„Футболът е динамична игра – понякога сме по-напред, понякога по-назад. Най-важното е как играеш в атака – да си близо до съперника.“

Снимка: Lap.bg

„Никога няма гаранции във футбола. Ако вършиш своята работа добре, следваш плана си и тренираш, шансът е твой. Работим много добре с групата, обичам тези момчета и играем по начина, който искам.“

„Подготовката ни е постоянна и съсредоточена върху играта. Подобряваме се заедно. Всеки мач е полезен – играчите трупат игрови минути, а някои се завръщат след контузии. Радвам се да видя Серджио Падт и Едвин Куртулуш отново на терена, а Квадво Дуа показа качествата си и започна от първата минута. Всеки двубой е стъпка в правилната посока.“

„Левски е добър отбор и трябва да сме концентрирани срещу такива противници. И, разбира се, в Норвегия на това време му казваме лято“, пошегува се норвежкият треньор.

