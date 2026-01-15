Илиян Филипов пред bTV: Око-Флекс остави ключа и избяга (ВИДЕО)

Армстронг Око-Флекс е избягал от базата на Ботев Пловдив, а човек на Левски го е закарал до София. Това обяви в интервю за bTV собственикът на "жълто-черните" Илиян Филипов.

Ирландското крило предизвика скандал между двата клуба. "Сините" вече го представиха като ново попълнение, след като платиха откупната му клауза в размер на 300 000 евро. От Ботев обаче са категорични, че са нарушени трансферните регламенти.

"Това може да изиграе една много лоша шега на Левски, защото ние вече подадохме жалбата във ФИФА. Консултирал съм се с доста адвокати, правото е на наша страна", започна Филипов.

Отнемане на точки

"Това, че има откупна клауза, не дава никакво право на футболиста да прекрати едностранно договора си. Има практика на КАС в това отношение. Съветвам Левски съвсем приятелски, че ако картотекират този играч и ние спечелим делото във ФИФА, това ще представлява сериозен проблем за българското първенство. Левски може да бъде наказан с отнети точки за мачовете с този футболист".

Филипов беше категоричен, че случаят няма нищо общо с трансфера на Андрей Йорданов в ЦСКА. "Спортният директор на ЦСКА ми се обади и каза, че имат интерес към него. Попита ме дали позволяваме да водят разговори за личните условия с играча. Което е абсолютно коректно и по правилата. Казах му - да, има откупна клауза, проведете си разговорите. След това стана ясно, че са се разбрали с Андрей."

"Помоли ме да го пуснем и да води тренировъчния процес с ЦСКА. Но всяко нещо минаваше през клуба. А ние получихме в 12:08 часа онзи ден за първи път писмо от Левски за намерения. Имаме още две оферти за Око-Флекс. Отговорих, че когато отвори трансферният прозорец, ще разгледаме всички оферти. ще ги представим на футболиста и той да вземе решение в кой клуб би искал да играе. Ние сме длъжни да се съобразим с неговото желание."

Видахме го на камерите

Собственикът на Ботев Пловдив разказа и как се е стигнало до физическото напускане на Око-Флекс. "Най-демонстративно футболистът онзи ден в 18:13 часа си оставил колата пред базата - това го видяхме на камерите. Оставил си и ключа на апартамента, който му бяхме предоставили, на ключалката от външната страна. И от Левски са си го взели от базата на и си го закарали в София, което е просто бягство."

"Това все още е футболист на Ботев, той не е с прекратен договор. Вчера не се яви на тренировка, днес е в групата за контролата - най-вероятно няма да се яви и днес. Вчера го виждаме с екип на Левски, което е още едно нарушение на договора. Започнали сме дисциплинарно производство срещу него."

"Онзи ден на тренировката всичко си беше нормално. Ние бяхме цял ден на базата. Не е разговарял нито с треньора, нито с тийм мениджъра, нито със спортния директор", подчерта Филипов.