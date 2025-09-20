Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)

Левски и Лудогорец не се победиха и не си вкараха гол в дългоочакваното дерби на деветия кръг на Efbet Лига.

Срещата обаче не премина без спорни ситуации. В края на първото полувреме съдията Радослав Гидженов първо отсъди дузпа за "сините", а след консултация със системата VAR, я отмени.

Феновете на стадион "Георги Аспарухов" очаквано не останаха доволни.

Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

Ситуацията

В ситуацията Радослав Кирилов напредна към наказателното поле на Лудогорец.

Едвин Куртулуш го преследваше и се стигна до физически сблъсък между тях на границата на пеналта. Първоначално Гидженов посочи бялата точка, но от VAR стаята му сигнализираха, че ситуацията е спорна.

След като съдията сам изгледа повторение, отмени дузпата.

Мачът

Срещата в крайна сметка завърши 0:0.

Снимка: Lap.bg

Това не променя класирането в елитната група. "Сините" са лидери с 20 точки, а Лудогорец са на второ място с 18.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK