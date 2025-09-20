bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)

Двата тима не се победиха в дербито на кръга

Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец? (АНКЕТА)
Lap.bg

Левски и Лудогорец не се победиха и не си вкараха гол в дългоочакваното дерби на деветия кръг на Efbet Лига. 

Срещата обаче не премина без спорни ситуации. В края на първото полувреме съдията Радослав Гидженов първо отсъди дузпа за "сините", а след консултация със системата VAR, я отмени.

Феновете на стадион "Георги Аспарухов" очаквано не останаха доволни

Имаше ли дузпа за Левски срещу Лудогорец?

Ситуацията

В ситуацията Радослав Кирилов напредна към наказателното поле на Лудогорец. 

Едвин Куртулуш го преследваше и се стигна до физически сблъсък между тях на границата на пеналта. Първоначално Гидженов посочи бялата точка, но от VAR стаята му сигнализираха, че ситуацията е спорна. 

След като съдията сам изгледа повторение, отмени дузпата. 

Мачът

Срещата в крайна сметка завърши 0:0. 

Снимка: Lap.bg

Това не променя класирането в елитната група. "Сините" са лидери с 20 точки, а Лудогорец са на второ място с 18.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

левски нарушение лудогорец дузпа радослав кирилов var Радослав Гидженов Едвин Куртулуш

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения

Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения
Мъри разказва: Гьозтепе разби Бешикташ и излезе втори

Мъри разказва: Гьозтепе разби Бешикташ и излезе втори
Хулио Веласкес: Заслужавахме да бием, нека сме скромни

Хулио Веласкес: Заслужавахме да бием, нека сме скромни
След 107 дни безсилие: Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА

След 107 дни безсилие: Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА
Алекс Николов е нападател №1 на световното по волейбол

Алекс Николов е нападател №1 на световното по волейбол

Последни новини

Хулио Веласкес: Заслужавахме да бием, нека сме скромни

Хулио Веласкес: Заслужавахме да бием, нека сме скромни
Мъри разказва: Гьозтепе разби Бешикташ и излезе втори

Мъри разказва: Гьозтепе разби Бешикташ и излезе втори
Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола

Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола
Алекс Николов е нападател №1 на световното по волейбол

Алекс Николов е нападател №1 на световното по волейбол
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV