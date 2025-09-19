Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола

Левски и Лудогорец предложиха здрава битка, гарнирана с много страст и нерви в дербито на върха, но така и не стигнаха до гол пред пълните трибуни на стадион "Георги Аспарухов". "Сините" запазват аванса си от 2 точки на върха в класирането пред шампионите.
Домакините категорично търсеха повече победата, която щеше да ги изстреля със сериозна преднина в битката за мечтана първа титла от 2009 година насам. Футболистите на Хулио Веласкес действаха с повече агресия и пропуснаха по-добрите положения, включително две в добавеното време.
От своя страна Лудогорец затвърди усещането за дълбока криза и изобщо не стигна до удар във вратата през първото полувреме. Въпреки че след почивката шампионите стабилизираха представянето си, те трябва да са доволни от изтръгнатата точка.
Разбира се, не мина и без реферът да се озове в центъра на вниманието. През първата част Радослав Гидженов даде дузпа за Левски, когато Радослав Кирилов падна в наказателното поле. След като беше привикан пред монитора от ВАР, Гидженов промени мнението си - първи с топката в единоборството е играл Едвин Куртулуш.
Вратарят на Лудогорец Серджио Падт блесна с няколко ключови намеси - след удари на Кирилов от малък ъгъл и на Гашпер Търдин. Най-важно се оказа спасяването му в последните минути, когато резервата Рилдо изпълни опасно пряк свободен удар.
Гостите пък бяха близо до попадение най-вече след опасен изстрел покрай вратата на Кайо Видал. А вратарят на "сините" Светослав Вуцов едва не подари трите точки на съперника - Матеус Машадо почти му отне топката, но я прати в аут.