Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола

Левски и Лудогорец предложиха здрава битка, гарнирана с много страст и нерви в дербито на върха, но така и не стигнаха до гол пред пълните трибуни на стадион "Георги Аспарухов". "Сините" запазват аванса си от 2 точки на върха в класирането пред шампионите.

Домакините категорично търсеха повече победата, която щеше да ги изстреля със сериозна преднина в битката за мечтана първа титла от 2009 година насам. Футболистите на Хулио Веласкес действаха с повече агресия и пропуснаха по-добрите положения, включително две в добавеното време.

От своя страна Лудогорец затвърди усещането за дълбока криза и изобщо не стигна до удар във вратата през първото полувреме. Въпреки че след почивката шампионите стабилизираха представянето си, те трябва да са доволни от изтръгнатата точка.

Дузпа или не

Разбира се, не мина и без реферът да се озове в центъра на вниманието. През първата част Радослав Гидженов даде дузпа за Левски, когато Радослав Кирилов падна в наказателното поле. След като беше привикан пред монитора от ВАР, Гидженов промени мнението си - първи с топката в единоборството е играл Едвин Куртулуш.

Вратарят на Лудогорец Серджио Падт блесна с няколко ключови намеси - след удари на Кирилов от малък ъгъл и на Гашпер Търдин. Най-важно се оказа спасяването му в последните минути, когато резервата Рилдо изпълни опасно пряк свободен удар.

Гостите пък бяха близо до попадение най-вече след опасен изстрел покрай вратата на Кайо Видал. А вратарят на "сините" Светослав Вуцов едва не подари трите точки на съперника - Матеус Машадо почти му отне топката, но я прати в аут.