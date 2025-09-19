bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола

&quot;Сините&quot; остават на върха с 2 точки аванс пред шампионите

Левски - Лудогорец: Много страст, нула гола

Левски и Лудогорец предложиха здрава битка, гарнирана с много страст и нерви в дербито на върха, но така и не стигнаха до гол пред пълните трибуни на стадион "Георги Аспарухов". "Сините" запазват аванса си от 2 точки на върха в класирането пред шампионите.

Домакините категорично търсеха повече победата, която щеше да ги изстреля със сериозна преднина в битката за мечтана първа титла от 2009 година насам. Футболистите на Хулио Веласкес действаха с повече агресия и пропуснаха по-добрите положения, включително две в добавеното време.

От своя страна Лудогорец затвърди усещането за дълбока криза и изобщо не стигна до удар във вратата през първото полувреме. Въпреки че след почивката шампионите стабилизираха представянето си, те трябва да са доволни от изтръгнатата точка.

Дузпа или не

Разбира се, не мина и без реферът да се озове в центъра на вниманието. През първата част Радослав Гидженов даде дузпа за Левски, когато Радослав Кирилов падна в наказателното поле. След като беше привикан пред монитора от ВАР, Гидженов промени мнението си - първи с топката в единоборството е играл Едвин Куртулуш.

Вратарят на Лудогорец Серджио Падт блесна с няколко ключови намеси - след удари на Кирилов от малък ъгъл и на Гашпер Търдин. Най-важно се оказа спасяването му в последните минути, когато резервата Рилдо изпълни опасно пряк свободен удар.

Гостите пък бяха близо до попадение най-вече след опасен изстрел покрай вратата на Кайо Видал. А вратарят на "сините" Светослав Вуцов едва не подари трите точки на съперника - Матеус Машадо почти му отне топката, но я прати в аут.

 
Тагове:

левски лудогорец

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения

Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения
След 107 дни безсилие: Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА

След 107 дни безсилие: Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА
Алекс Николов е нападател №1 на световното по волейбол

Алекс Николов е нападател №1 на световното по волейбол
Григор Димитров глези Ейса в скъпарски ресторант (ВИДЕО)

Григор Димитров глези Ейса в скъпарски ресторант (ВИДЕО)
Допингирана звезда се утешава с известна актриса

Допингирана звезда се утешава с известна актриса

Последни новини

Алекс Николов е нападател №1 на световното по волейбол

Алекс Николов е нападател №1 на световното по волейбол
Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения

Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения
10-годишна индийка впечатлява във Формула 1

10-годишна индийка впечатлява във Формула 1
Допингирана звезда се утешава с известна актриса

Допингирана звезда се утешава с известна актриса
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV