Ивелин Попов казва „стоп“!

Ивелин Попов разтрогна договора си с Арда Кърджали по взаимно съгласие и всичко сочи, че това е финалът на професионалната му кариера.

След разговор между спортния директор Ивайло Петков и капитана, двете страни стигнаха до решение за раздяла. Причината – желанието на Попов да бъде по-близо до семейството си.

От клуба благодариха на един от лидерите си и подчертаха, че вратите на „Арена Арда“ остават отворени за него.

Попето записа 14 мача и 3 гола с екипа на Арда, но още при пристигането си в Кърджали бе намекнал, че това ще е последният му сезон.

Бившият капитан на Левски и на националния ни отбор остава в историята с най-много мачове за Литекс Ловеч – 117, гарнирани с 38 гола и 23 асистенции.

Преди това 38-годишният футболист показа на какво е способен в Литекс, Левски и Ботев Пловдив. Кариерата на родения в София играч преминава още през турския Газиантепспор, а на руска земя защитаваше цветовете на Кубан Краснодар, Спартак Москва, Рубин Казан, Ростов и Сочи.