Напрежение между Попето и Тодор Неделев! Защо си тръгна капитанът на Ботев?

Ивелин Попов усещайки ,че губи титулярното място в Ботев сам е поискал да напусне пловдивския тим в разгара на сезона, заяви клубният собственик Илиан Филипов.

Според него в съблекалнята се е усещало напрежение между Попов и Тодор Неделев за лидерската роля и капитанската лента.

Според Филипов, всички в отбора - ръководители, треньори и футболисти, се слисали от настояването на 37-годишния Попов.

"Събрах ги на разговор. Казах им - от вас зависи да няма проблеми, да си помагате. Ивелин каза: "Да, но проблемът е, че аз искам да бъда титуляр. И ако се получи така, както срещу Лудогорец да съм резерва - аз искам да напусна клуба."

Едно-единствено желание

Всички останахме втрещени. Казах му, че единственият човек, който решава, е Николай Киров. Никой не може да ти обещае да бъдеш титуляр. Говорихме близо 15-20 минути, опитахме се да го убедим да остане в Ботев. Абсолютно приятелски протече срещата.

Разбрахме се да не взима веднага решение, да говори със семейството си. Той обаче каза: "Съжалявам, но аз се познавам. Ако аз не играя, няма да се чувствам добре. По-добре за Ботев ще е, ако аз не играя, да разтрогна договора си с клуба." Станах, прегърнах го и казах, че винаги може да разчита на мен", обясни пред медиите финансовият благодетел на "канарчетата".

Попов най-вероятно ще продължи кариерата си в Локомотив София.

Автор: Емил Кацаров

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK