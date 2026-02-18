ЦСКА - Лудогорец за Купата!

Лудогорец - ЦСКА и Арда - Локомотив Пловдив ще се срещнат в полуфиналите за Купата на България. Това отреди жребият, теглен в базата на БФС в "Бояна".

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в два мача.

През миналия сезон ЦСКА загуби с 0:1 финалната среща от Лудогорец пред над 40 000 запалянковци на „червените“ в София.

Снимка: Lap.bg

Мачовете от този етап на турнира ще се играят през април. Не са ясно все още точните дати.

Причината - за 19 април са предвидени парламентарните избори. "Когато това стане официално, ще има малка промяна в календара за април", обясни президентът на ПФЛ Атанас Караиванов.

Финалът е насрочен за 21 май на Националния стадион „Васил Левски“.

Спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков, първо отправи подкрепата си към легендата Георги Велинов, който е в болница в тежко здравословно състояние.

“Жребий като жребий. Лудогорец е сред добрите отбори в България, така че очаквам интересни мачове. Всички препятствия са големи. Нашата програма не се променя, защото имаме ясна цел. Имаме си нашата работа за вършене. Така приемаме предизвикателството.

Искам да работим в същия дух и да надграждаме. Според мен е по-добре с две срещи в турнирен вариант“, призна Величков.

