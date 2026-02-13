bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Изминаха 10 години, откакто загубихме непрежалимия Трифон Иванов!

Един от най-великите ни футболисти си отиде от този свят на 13 февруари 2016 г.

btvnovinite.bg

10 години без него - човека, който изведнъж остави огромна празнина в сърцата на всеки българин, докосвал се до футбола. 10 години без Трифон Иванов!

Железния си замина от този свят тихо, без предизвестие, но разплаквайки хиляди, а вероятно и милиони! Точно преди десетилетие, на 13 януари 2016 г.

Твърде млад

Трифон Иванов почина само на 50 години - твърде млад и след страхотна кариера

Той бе част от Пеневата чета - националният отбор, който стана четвърти на световното първенство през 1994 г. И до ден днешен вече бивши футболисти разказват как краката им са треперели при среща със защитника с дълга къдрава коса и рошава брада

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Пред 90-те години той носеше екипите на Етър, ЦСКА, Бетис, Рапид, Аустрия Виена. Стана Футболист на годината на България за 1996 г. С националния тим има 76 мача и участия, освен на Мондиал 94, и на Евро 98.

Всъщност Туньо, както го наричаха едва ли не всички на този свят, вкара и гола, който ни класира за световното първенство във Франция през 1998 г. - за 1:0 над Русия.

Голям човек

"Преди да бъде голям футболист, Трифон беше голям мъж. С огромно сърце и винаги готов да помогне. Всички ние скърбим за загубата на един истински приятел", написаха при новината за смъртта му от БФС. 

И всеки един, докоснал се до него, може да го потвърди!

Още помним сълзите на Христо Стоичков под онзи проливен дъжд по време на юбилейния му мач! Един от най-трогателните моменти в последните години! 

Почивай в мир, Трифоне! Оставаш непрежалим! 

