на живо
на живо
Капитанът на Левски остава. Няма да играе срещу Соломоновите острови

Националите заминават за Индонезия утре

Капитанът на Левски остава. Няма да играе срещу Соломоновите острови
Капитанът на Левски Кристиан Димитров отпадна от състава на българския национален отбор за мачовете от турнира в Индонезия. 

Това се случи след като "сините" победиха Черно море с 2:1 в първенството, а защитникът бе изваден в края на мача заради контузия. 

Новината потвърдиха от Българския футболен съюз

Проблеми с адуктора 

"Защитникът на Левски и националния отбор Кристиан Димитров отпада от състава на България заради проблеми с адуктора, които ще му попречат да вземе участие в предстоящите два мача от турнира FIFA Series 2026 в Индонезия.

По-рано днес бранителят се яви на старта на лагера на трикольорите, като му бе направен обстоен преглед от медицинския щаб на националния отбор. След консултацията с д-р Здравко Тарълов и след разговор със селекционера Александър Димитров бе преценено, че състоянието на Кристиан Димитров няма да му позволи да участва в двата двубоя. 

На негово място няма да бъде викан друг футболист.", пишат от централата.

Мачовете

Утре, 23 март, мъжкият национален отбор на България заминава за Индонезия, където ще играе приятелски мачове в турнир на ФИФА.

На 27 март, в 10:30 ч. българско време, "лъвовете" играят срещу Соломоновите острови. 

В 15:00 ч. е Индонезия - Сейнт Китс и Невис

Следващите мачове са на 30 март - среща за третото място в 11:30 ч. и финал в 16:00 ч.

