Да се подготвим: По-бедни от нас ли са Индонезия, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис?

Новината, че българският национален отбор по футбол ще играе в турнира FIFA Series 2026 срещу Индонезия, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис разбуни духовете!

Мачовете са в края на март и ще са в Индонезия, а това ще е второ участие на тима ни в надпреварата.

Дискусията дали тези съперници могат да допринесат с нещо, за да подобрим доста колебливата си форма, ще бъде актуална поне до завръщането на "лъвовете" и Александър Димитров. Но пък тези мачове може да ни помогнат да... подобрим познанията си по география.

Знаете ли, че на Соломоновите острови са се водили едни от най-жестоките сражения по време на Втората световна война? Или че Сейнт Китс и Невис е половината в морето, а половината в океана? А че на територията на Индонезия се случва една от най-големите трагедии в историята на човечеството през 1883 г.?

Сравнявайки Брутния вътрешен продукт на четирите футболни съперници, трябва да отбележим, че Индонезия е по-богата от България - 1,396,300 млрд. долара. Страната ни е с БВП от 113,343 млрд. долара.

Соломоновите острови имат БВП от 1,584 млрд. долара, а Сейнт Китс и Невис - 1,122 млрд. долара.

Соломонови острови

Държавата се намира в Тихия океан. Ще я откриете, ако погледнете леко североизточно от Австралия, точно до Папуа Нова Гвинея.

Смята се, че тези острови са населявани от 20 000 г. преди Христа, а първият европеец, стъпил там е испанецът Алаваро де Менданя и Нейра през февруари 1568 г. Какво е търсил там? Съкровище!

Соломоновите острови получават името си от цар Соломон, защото там испанците търсят неговото съкровище. Не го намират! Вместо това ги посрещат меланезийци - хора с тъмен цвят на кожата и коси със ситни къдрици. Да, смята се, че са практикували канибализъм, а в следващите години най-често ги посещават християнски мисионери.

Островите са колонизирани едва през 1893 г. и са поделени между Великобритания и Германия. Цялостната си независимост държавата получава през 1978 г.

По време на Втората световна война там се водят тежки сражения между Япония и Съюзниците (САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Великобритания), като се смята че в тях загиват около 100 000 души, а огромно количество самолети и кораби падат жертва на стрелбите и до днес са на дъното на Тихия океан.

В момента Соломоновите острови са една от най-бедните държави в света, но привличат ентусиасти, които се занимават с гмуркане именно заради разбитите военни машини. В страната продължава да върлува Малария, а политическата обстановка не е много стабилна.

Населението на страната е 828 857 души, а по-голяма част от тях гледа... ръгби.

Сейнт Китс и Невис

От Тихия океан се прехвърляме в Атлантическия. Поне наполовина. Сейнт Китс и Невис е островна страна, поделена между Атлантика и Карибско море. Намира се на югоизток от Куба и Доминикана.

Първият човек, който стъпва на островите е Христофор Колумб през 1493 г. Смята се, че името идва от християнството - Свети Христофор и картина със чудо за летен снеговалеж в Рим, кръстена Nuestra Señora de las Nieves. Белите облаци над остров Невис напомняли на Колумб точно за нея.

До 1983 г. Сейнт Китс и Невис е британска колония. Страната е един от най-големите производители на захар. В последните години на островите разчитат най-вече на туризъм и земеделие.

В Сейнт Китс и Невис живеят 53 000 души, а 10 пъти повече туристи пристигат всяка година.

По-голяма част от населението е от африкански произход. Футболът обаче... не е сред любимите спортове.

За сметка на това в най-малката независима държава в Западното полукълбо гледат много крикет, а през 2007 г. страната дори беше един от домакините на световното първенство.

На световното първенство по лека атлетика през 2003 г. златен медал в бягането на 100 м взе Ким Колинс от Сейнт Китс и Невис, а мъжката щафета стана трета на световното през 2011 г.

Футболният отбор носи прозвището "Захарните момчета".

Индонезия

Най-голямата островна държава в света се намира между Азия и Австралия и е съставена от 17 508 острова. Най-известният от тях със сигурност е туристическият рай Бали.

На остров Ява пък са открити едни от най-древните човешки останки - от Явайския човек, датирани от около 2 млн. години пр. Хр.

За независима Индонезия говорим от 1945 г., като преди това страната е била колония на Нидерландия. В страната има огромно разнообразие от етнически групи, като се смята дори, че в гъстите гори съществуват племена, които все още не са се докосвали до съвременната цивилизация. Индонезия е страната с най-многобройно мюсюлманско население в света - близо 250 млн. от регистрираните 270 млн. души в страната изповядват тази религия.

Индонезия е сред 20-те най-добре развити страни в света. Туризмът носи най-много приходи, но в последните години правителството инвестира ударно в новите технологии.

През 1883 г. на остров Кракатау в страната изригва едноименният вулкан. Тътенът е толкова силен, че се чува чак в Австралия. Смята се, че изригването убива над 40 000 души. Пепелта е толкова гъста, че прави от деня - нощ, мъглата пък се усеща по целия свят.

В Тихия океан се образуват огромни вълни, температурата по цял свят се повишава и по този начин загиват биологични видове по цялата планета. Добрите новини са, че такова изригване едва ли ще се случи отново!

Тук вече футболът е най-популярния спорт, но не трябва да подценяваме и бадминтона и вдигането на тежести.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK