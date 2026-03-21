Празник на "Герена": още една крачка към титла №27!

Дискусионен гол и дузпа за 2:0 над Черно море

Празник на "Герена": още една крачка към титла №27!
БГНЕС

Левски с важна стъпка към мечтаната титла. "Сините" възстановиха 9-точковия си аванс на върха след домакинска победа над Черно море с 2:1.

Играчите на Левски осъществиха сериозен натиск, като можеха да открият резултата още в 10-ата секунда. Черно море запази нулевото равенство до края на първото полувреме.

Треньорът на Берое: Не ни зачетоха чист гол!

Евертон Бала направи разликата между двата тима с попадение в 53'. Гостите имаха претенции за засада. Футболистите на Хулио Веласкес реализираха и второ попадение. Евертон Бала отново беше точен за "сините", този път от дузпа.

Снимка: БГНЕС

"Моряците" пропуснаха да върнат попадение, когато Николай Златев удари греда. В края Асен Чандъров намали, но за повече нямаше време.

Снимка: БГНЕС

Това е трета поредна победа за "сините". Те преследват титла №27 в историята, като за последно ликуваха през сезон 2008/09. На 15 март тимът на Веласкес би минимално в Стара Загора Берое, а кръг преди това се справи с Локо Пловдив на "Герена" със същия резултат - 1:0.

Лудогорец не остави шанс на Спартак Варна
Най - важното

Само един български щангист с първа заявка на европейското. Не е Карлос Насар!

Само един български щангист с първа заявка на европейското. Не е Карлос Насар!

Наложиха глоба на Бербатов заради оръжието в джипа. Вижте в какъв размер е!

Наложиха глоба на Бербатов заради оръжието в джипа. Вижте в какъв размер е!
Никола Цолов пред bTV: Пистата е трудна! Ще дам газ! (ВИДЕО)

Никола Цолов пред bTV: Пистата е трудна! Ще дам газ! (ВИДЕО)

"Очаквам силен Божидар": 24 часа до финала! (ВИДЕО)
Никола Цолов изправи косите на Крисия преди откриването на пистата в Самоков (ВИДЕО)

Никола Цолов изправи косите на Крисия преди откриването на пистата в Самоков (ВИДЕО)

Последни новини

Александра Начева с мощна подкрепа за Малена (ВИДЕО)

Александра Начева с мощна подкрепа за Малена (ВИДЕО)
Тя живееше на прахчета и кафе

Тя живееше на прахчета и кафе
Кръшняк пак го направи! Влезе сред най-добрите в света

Кръшняк пак го направи! Влезе сред най-добрите в света

"Живот на скорост", епизод 2: Тренировка с българския звяр (ВИДЕО)
