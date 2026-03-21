Празник на "Герена": още една крачка към титла №27!

Левски с важна стъпка към мечтаната титла. "Сините" възстановиха 9-точковия си аванс на върха след домакинска победа над Черно море с 2:1.

Играчите на Левски осъществиха сериозен натиск, като можеха да открият резултата още в 10-ата секунда. Черно море запази нулевото равенство до края на първото полувреме.

Евертон Бала направи разликата между двата тима с попадение в 53'. Гостите имаха претенции за засада. Футболистите на Хулио Веласкес реализираха и второ попадение. Евертон Бала отново беше точен за "сините", този път от дузпа.

"Моряците" пропуснаха да върнат попадение, когато Николай Златев удари греда. В края Асен Чандъров намали, но за повече нямаше време.

Това е трета поредна победа за "сините". Те преследват титла №27 в историята, като за последно ликуваха през сезон 2008/09. На 15 март тимът на Веласкес би минимално в Стара Загора Берое, а кръг преди това се справи с Локо Пловдив на "Герена" със същия резултат - 1:0.