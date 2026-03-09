bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Заместникът на Сангаре кацна в София (ВИДЕО)

Хърватин подписва с Левски

Заместникът на Сангаре кацна в София (ВИДЕО)

Заместникът на Мустафа Сангаре вече е в София! Хърватинът Марко Дуганджич кацна с полет от Белград и ще изгледа на живо двубоя между Левски и Локомотив Пловдив от 25-ия кръг на Първа лига.

31-годишният таран ще подпише договор до края на сезона. Твърди се, че Дуганджич е отхвърлил оферти от елитни румънски клубове, за да акостира на "Герена" и да помогне на "сините" да станат шампиони.

В кариерата си той е носил екипите на Осиек, Тернана, Матера, Ботошани, Сочи, ЧФР Клуж, Рапид Букурещ, Ал Таи и Сеул. Има мачове за националния отбор на страната си при под 16, 18, 19 и 21-годишните.

Познато име на север

Най-силният му престой е в Рапид Букурещ, където бележи общо 28 гола в 48 мача между 2022 и 2024 г.

Той ще замени Сангаре, който претърпя успешна операция на дясното коляно. Малиецът се контузи при успеха с 4:3 срещу Локомотив София в 23-ия кръг.

Сангаре записа 18 попадения и 10 асистенции в 66 двубоя за Левски откакто пристигна през лятото на 2024 г. с трансфер от португалския Варзим на стойност 150 хил. евро.

Левски оглавява Първа лига с актив от 56 точки - 6 пред шампиона Лудогорец, който победи Монтана с 3:0.

Снимка: Lap.bg

Тагове:

левски шампион първа лига хулио веласкес Хърватин Мустафа Сангаре марко дуганджич

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Бащата на Малена: Очакваме да хвърли патериците до 10 септември (ВИДЕО)

Бащата на Малена: Очакваме да хвърли патериците до 10 септември (ВИДЕО)
Съдията си го просеше: Клуб отказа да порицае футболист-побойник (ВИДЕО)

Съдията си го просеше: Клуб отказа да порицае футболист-побойник (ВИДЕО)
23 червени картона: ММА на дерби в Бразилия (ШОКИРАЩО ВИДЕО)

23 червени картона: ММА на дерби в Бразилия (ШОКИРАЩО ВИДЕО)
Под петте кръга: Първа титла за Русия от 12 години!

Под петте кръга: Първа титла за Русия от 12 години!

"Най-красивата жена": Думите на Григор към Ейса!

Последни новини

Бащата на Малена: Очакваме да хвърли патериците до 10 септември (ВИДЕО)

Бащата на Малена: Очакваме да хвърли патериците до 10 септември (ВИДЕО)
След 6 часа и с успех: Приключи операцията на Малена Замфирова

След 6 часа и с успех: Приключи операцията на Малена Замфирова
Съдията си го просеше: Клуб отказа да порицае футболист-побойник (ВИДЕО)

Съдията си го просеше: Клуб отказа да порицае футболист-побойник (ВИДЕО)
23 червени картона: ММА на дерби в Бразилия (ШОКИРАЩО ВИДЕО)

23 червени картона: ММА на дерби в Бразилия (ШОКИРАЩО ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV