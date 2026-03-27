Кошмара е тук - 6:0 срещу аматьори

Леандро Годой неудържим с 4 гола, необичайни роли за Жордао и Брахими

Леандро Годой-Кошмара блесна с 4 гола за ЦСКА срещу третодивизонния Оборище Панагюрище. Контролата се игра на базата на "червените" в Панчарево и завърши с 6:0.

По веднъж се разписаха Мохамед Брахими и последното ново попълнение Факундо Родригес. Така попаденията с марка "Аржентина" набъбнаха до общо 5.

Заради липсата на футболисти, ангажирани с националните си отбора, треньорът на ЦСКА Христо Янев повери необичайни роли на Брахими и капитана Бруно Жордао. Крилото действаше като втори нападател, а дефанзивният халф - като централен защитник.

Дебютен гол

За първи път от доста време титулярно място получи Илиан Илиев. Именно той асистира от корнер за дебютния гол на Родригес.

Годой логично заслужи похвали от своя треньор. "Лео работи отлично, старае се много. Иска да промени много неща в играта си. Той е отборен играч. С тези 4 гола продължава да трупа самочувствие. За насе важно да имаме нападатели, които вкарват голове, а той е точно такъв."

Свежест и настроение

Годой, който беше привлечен от Берое през лятото за над 1 милион евро, отбеляза 10 попадения за ЦСКА преди Нова година. След това обаче загуби титулярното си място за сметка на Йоанис Питас, а Янев промени схемата на игра и залага на крила. Кошмара все пак се разписа два пъти при трите си появи в стартовите 11.

"Знаем, че младите притежават страхотни качества. Днес влязоха със самочувствие и настроение, внесоха свежест. Показаха, че искат да са на нивото на играчите от първия състав и трябва да се възползват от всеки свой шанс", завърши Янев.

