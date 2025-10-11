bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лъчо Танев: На нас почти срещу всички ни е трудно

Трябва първо да се промени играта в клубовете, алармира Майкъла

България посреща Турция в решителна световна квалификация, която бележи началото на нов етап за националния ни отбор. След поредица от неуспехи, българският футбол търси нов път, ново лице.

Бившият национал и легенда на ЦСКА Лъчезар Танев гледа реалистично, но с надежда:

„Турция е добър отбор. На нас почти срещу всички ни е трудно. Надежда има. С нов треньор (бел. ред. - Александър Димитров), с нови играчи, да има и нов заряд – борбеност, усърдие. Качеството трудно се променя за една-две години. Дано да имаме успешен мач.“

Къде се крие ключът?

Танев подчертава, че ключът е в постоянството и правилното настроение в отбора – не в чудеса, а в постепенно изграждане на манталитет на победители.

Същата идея споделя и Георги Илиев, който настоява за търпение:

„Да му дадем шанс на новия треньор. От един мач не може да се каже, че ще бъде страхотно представянето. Тези играчи са негови, той ги познава. Мисля, че ще има успех, но не веднага. Трябва първо да се промени играта в клубовете. Никой не учи в националния отбор.“

Майкъла обърна внимание на по-дълбоките проблеми в българския футбол: ниско темпо, слаба физическа подготовка и липса на интензивност. „В Лудогорец е паднало нивото. В ЦСКА, в последния мач, в 65-ата минута на четирима им се схванаха краката. Това нормално ли е", пита риторично той.

Да играем със самочувствие

С повече умереност, но и вяра в потенциала на тима, Александър Александров-Кривия отбеляза:

„Футболът се е променил, преди време турските играчи бяха по-силни. Ако си повярваме в качествата, покажем самочувствие и играем без притеснение, можем да направим нещо. Приемствеността на треньорския пост има някаква логика.“

