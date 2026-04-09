Левски без Веласкес срещу ЦСКА

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес, няма да ръководи "сините" от пейката в дербито с ЦСКА от последния кръг на редовния сезон. Очаква се официалното потвърждение от дисциплинарната комисия към БФС.

Испанският специалист получи жълт картон по време на победата над Арда с 1:0 и се очаква да бъде наказан за мача с "червените" на 13 април, тъй като това би било неговото трето официално предупреждение, установи проверка на dsport.bg.

Другите два жълти картона на Веласкес дойдоха в двубоите срещу Ботев Враца и Септември в 5-и и 17-и кръг на първенството.

"С ЦСКА предстои не само следващият мач, а ще играем три пъти с тях. Имаме още седем мача до края, трябва да бъдем концентрирани, балансирани, да запазим емоционално равновесие. Относно победата - всяка е важна, това са още три точки, които повдигат духа на отбора", коментира испанецът след успеха над Арда с 1:0.