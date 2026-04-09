НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 125: ВеликДерби!

Православният християнски свят с нетърпение очаква Великден! Само дни ни делят от най-святия празник, а съдбата и Българския футболен съюз отредиха точно в края на празничните дни да... има дебри!

ЦСКА и Левски излизат в последен мач от редовния сезон в понеделник, 13 април.

И точно него ще обсъждаме в "Спортен нюзрум".

В последните секунди

ЦСКА потрепери в Монтана, като единственият гол в мача вкара Петко Панайотов в петата минута на продължението на второто полувреме.

Снимка: Lap.bg

Но все пак, дори измъчена, победата си е победа. И ЦСКА е на трето място в класирането.

Левски в черно срещу Арда

Преди дербито с ЦСКА, Левски ще трябва да се справи с Арда у дома.

"Сините" решиха да почетат легендарния Борислав Михайлов, като излязат на терена с резервния си черен екип. За тима това ще е първи мач у дома след като загубихме капитана на четвъртите в света.

Снимка: Lap.bg

Левски е лидер в подреждането с 66 точки - 7 пред втория Лудогорец.

Не забравяйте, че следващия ни епизод - този след дербито в понеделник, 13 април, ще бъде в 20:00 ч.!

Днес ви очакваме в 13:00 ч. пряко в нашия канал в Youtube!