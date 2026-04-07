Христо Стоичков уговаря Барса за откриването на "Армията"

Да благодарим на г-н Папазки, това ще е сред най-модерните съоръжения в района

Христо Стоичков ще разговаря с Барселона във връзка с откриването на новия стадион "Българска армия". Той коментира и информацията, че за приятелски мач с ЦСКА ще пристигне Милан.

"Който е издал тази информация, може и да е така... Щом са избрали Милан, значи сме на правилния път", заяви носителят на Златната топка след края на детския международен турнир в Етрополе, кръстен на негово име.

"Последните години ЦСКА е имал големи мачове в Европа, ще се опитам да направим и също и за ветераните такъв празник. Ще разговарям с Барселона, както и с други отбори."

Революцията

Отбор и семейство

"Новият стадион на ЦСКА ще бъде едно от най-модерните съоръжения в региона. Да благодарим на г-н Папазки и на целия екип, защото това са много дни на безпокойствие."

"Виждате и на Панчарево какво се прави - нови терени, съблекални, бази за подготовка и условия за развитие на децата. Целта е всички да бъдат събрани на едно място, за да се създаде истинско чувство за отбор и семейство", каза още Камата.

Строителните дейности по "Армията" продължават под пара, като в момента се изгражда и самият терен. Все още няма официална дата за откриването, като неофициално се споменава септември.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

