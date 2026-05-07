Левски обяви как ще празнува титла №27

Шампионът Левски обяви как ще протече празничният ден преди дербито с Лудогорец в събота от 18:45 часа. След срещата "сините" ще бъдат наградени със златните медали за сезон 2025/2026, а капитанът Георги Костадинов ще вдигне трофея - №27 за столичния гранд в първенството.

"Левскари, успяхме! Заедно постигнахме заветната цел да можем с гордост да кажем - Левски е шампион. А сега ни остава да се радваме, да празнуваме и да се наслаждаваме на любимия тим. Стадион "Георги Аспарухов" ще се пука по шевовете за мача с Лудогорец в събота, като разбира се няма да минем и през традиционната "Синя фиеста". Започваме в 17:00 часа.

Гостът ни е един от новите любимци на публиката - Стипе Вуликич. Хърватинът пристигна тази зима на стадион "Георги Аспарухов" и с класата си бързо ни накара да го заобичаме. В момента той лекува контузия, но това не пречи да му покажем колко е важен за отбора. Стипе ще ви чака за автографи и снимки от 17:15 до 18:15 часа.

Какво би бил един "син" празник без Радостта на народа. Гиби ще Ви очаква пред Сектор "А". Очакваме Ви. Елате да се забавляваме заедно. Левски е шампион!", написаха от "синия" клуб.

Снимка: Lap.bg

ФАКТФАЙЛ

* Левски е 27-кратен шампион на България. Първата титла е спечелена през 1933 г., а последната бе през сезон 2008/09. Начело на тима тогава бе Емил Велев.

* С най-много спечелени титли като футболисти на Левски по шест са: Емил Спасов през 1974, 1977, 1979, 1984, 1985 и 1988 г., Наско Сираков през 1984, 1985, 1988, 1993, 1994 и 1995 г. и Георги Иванов-Гонзо през 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 и 2009 г.

* Сираков е шампион с Левски през 1984, 1985, 1988, 1993, 1994, 1995 г. като футболист и през 2000, 2001, 2002, 2006 и 2007 г. като изпълнителен директор на сините.

* Дарко Тасевски и Божидар Митрев, които са помощници на Хулио Веласкес, са шампиони на България през 2008/09.

* Пети чуждестранен треньор става шампион с Левски - Режьо Шомлай, Рудолф Витлачил, Люпко Петрович и Славобюл Муслин са били №1 у нас преди Веласкес.