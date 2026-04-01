Левски откри възпоменателен кът на Боби Михайлов (ВИДЕО)

Един от първите, които оставиха послание, беше бившият му съотборник Божидар Искренов

Почит към големия Борислав Михайлов на ст. Георги Аспарухов. Левски откри възпоменателен кът на легендарния вратар пред Сектор "А", където фенове и приятели ще могат да се сбогуват с него.

Един от първите с послание в книгата беше Божидар Искренов, който заедно с Михайлов остави незаличима следа в сърцата на "сините" привърженици.

"Той наистина беше лидер на националния отбор, капитан на националния отбор. Колкото и думи да кажеш, може би ще са излишни, но съболезнования на фамилията и светла му памет.", заяви Гибона.

Книгата за съболезнования ще е на разположение на всеки, който иска да остави последни думи на почит към легендарния капитан. Може да го направите от днес до петък от 10:00 до 19:14 - час, който е избран символично, напомняйки годината на основаването на Левски.

Поклонението ще бъде в събота от 13:30 ч. в храма "Света София".

Сбогом, Капитане!

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов почина вчера. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Михайлов е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а.

След осем сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив. Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 г.

