Левски откри възпоменателен кът на Боби Михайлов (ВИДЕО)

Почит към големия Борислав Михайлов на ст. Георги Аспарухов. Левски откри възпоменателен кът на легендарния вратар пред Сектор "А", където фенове и приятели ще могат да се сбогуват с него.

Един от първите с послание в книгата беше Божидар Искренов, който заедно с Михайлов остави незаличима следа в сърцата на "сините" привърженици.

"Той наистина беше лидер на националния отбор, капитан на националния отбор. Колкото и думи да кажеш, може би ще са излишни, но съболезнования на фамилията и светла му памет.", заяви Гибона.

Книгата за съболезнования ще е на разположение на всеки, който иска да остави последни думи на почит към легендарния капитан. Може да го направите от днес до петък от 10:00 до 19:14 - час, който е избран символично, напомняйки годината на основаването на Левски.

Поклонението ще бъде в събота от 13:30 ч. в храма "Света София".

Сбогом, Капитане!

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов почина вчера. Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Дългогодишният президент на БФС не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал. Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Михайлов е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г.

Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски. Футболист на годината за 1986-а.

След осем сезона за Левски преминава в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на Ботев Пловдив. Следват престои в английския Рединг и Славия. Завършва кариерата си в швейцарския Цюрих.

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на Централата и остава на поста до 2023 г.