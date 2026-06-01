Милион и половина: Арсенал показа, че Лондон е "червен" (ВИДЕО) Само 16 арестувани, 75 не могат да слязат от високо

Най-многобройния парад в историята на Великобритания организира Арсенал в неделния 31 май, а поводът беше триумфът във Висшата лига.

"Артилеристите" спечелиха титлата след цели 22 години чакане, като останаха на върха със 7 точки пред втория Манчестър Сити.

По данни на британската полиция, на събитието са присъствали близо милион и половина души, което официално го прави най-мащабното от този тип в историята на страната.

Въпреки загубата

Парадът бе организиран часове след като Арсенал загуби финала на Шампионската лига срещу ПСЖ с дузпи в Будапеща, но това не помрачи настроението.

Шампионите показаха ценния трофей - 14-и в тяхната история, от открит автобус. Всички футболисти, треньори и ръководство получиха аплодисметни от феновете.

Всъщност автобусите бяха три, като в първия беше мъжкият тим, във втория - треньорският щаб, а в третия - женският отбор на Арсенал, който през февруари вдигна Купата на шампионите на ФИФА.

Имаше и четвърти автобус, в който бяха настанени избрани фенове.

Парадът премина през улиците на Лондон и завърши на стадиона на Арсенал.

Арестувани

Въпреки празничната атмосфера, полицията строго следеше за реда по улиците. 500 представители на органите на реда бяха включени непосредствено в охраната на парада.

Равносметката е следната: 1 фен в болница след намужшкване, само 16 арестувани - един по подозрение за сексуално посегателство, а голяма част от другите за непристойно поведение, употреба на алкохол, притежание на наркотици и обида на длъжностни лица.

75 човека са свалени от високо, след като не са могли сами да намерят пътя към земята в опит да видят любимците си.

Един сигнал за пожар е получен от хотел в Лондон, като се оказва, че е фалшива тревога, а алармата се е включила от запалените факли и димки от феновете.