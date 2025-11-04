bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левски с нечувана преднина пред ЦСКА

Интересът към мача е огромен

Левски с нечувана преднина пред ЦСКА
Броени дни остават до най-чакания мач в българския футбол. Левски е домакин на ЦСКА на "Васил Левски", а ситуацията в класирането е доста необичайна.

Огромна преднина

Преди сблъсъка "сините" на Хулио Веласкес са лидери в Ефбет лига, като имат аванс от 16 точки пред големия си градски съперник. А шестата позиция на ЦСКА в класирането е най-високата им от началото на сезона.  

Статистиката показва, че никога разликата в точките между двата отбора преди директен сблъсък в първия полусезон не е била толкова голяма - нито в полза на Левски, нито на ЦСКА. Досегашният рекорд по този показател е от декември 2020 г., когато "сините" изоставаха на 15 точки от "червените", които се бореха с Лудогорец за първото място. Тогава заради пандемията дербито се игра пред празни трибуни, а ЦСКА спечели с 1:0 с гол на Али Соу, пише "Мач Телеграф".

Иначе в края на първенството през 2023 г. ЦСКА бе натрупал 20 точки аванс пред Левски. На 7 юни двата отбора се изправиха един срещу друг и "червените" спечелиха с 2:0.

Преди 30 години пък ситуацията бе огледална. На финалната права на шампионата Левски имаше 19 точки преднина пред ЦСКА и логично триумфира в директния двубой с победа 3:0. 

