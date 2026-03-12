bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Янчовичина завърши 16-а в гигантския слалом на Игрите

На 14 март единствената ни представителка се спуска и в слалома

Янчовичина завърши 16-а в гигантския слалом на Игрите

Стела Янчовичина зае 16-то място в днешния гигантски слалом на Паралимпийските игри Милано-Кортина 2026.

Състезанието се проведе на легендарната писта "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо.

Единствената ни представителка на Игрите финишира с време 3:23.04 минути с изоставане от 1:00.62 минута след победителката Ебба Аарсьое (Швеция).

На 14 март е и дисциплината слалом, в която българската скиорка ще стартира.

Пътят към Игрите

Янчовичина е родена и израснала в Банско, а за пръв път се качва на ските на 5-годишна възраст.

"От малка най-голямата ми подкрепа и опора е моят баща Стефан Янчовичин, който ме качи на ските. От спорт те се превърнаха в страст за мен", посочва тя.

Състезателната кариера на Стела започва, след като завършва средно образование. В момента неин треньор е Георги Бистрин, а помощник-треньор – баща й Стефан.

Тя спечели световната титла в гигантския слалом и слалома през януари 2026 г. Този голям успех бе постигнат на първенството в Ясна, Словакия.

Участието на Янчовичина на Игрите е не само личен успех, но и признание за труда, характера и отдадеността ѝ към спорта.

Тагове:

Италия гигантски слалом кортина Паралимпийски игри стела янчовичина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Сектор „Г“ удари по масата преди Разград – послание и към Левски!

Сектор „Г“ удари по масата преди Разград – послание и към Левски!
Оперираха за втори път Малена Замфирова

Оперираха за втори път Малена Замфирова
„На 16 години мислех, че съм Бог“ – историята на Феде Валерде

„На 16 години мислех, че съм Бог“ – историята на Феде Валерде
Гледайте Рома, Форест и Бетис само тук!

Гледайте Рома, Форест и Бетис само тук!
Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!

Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!

Последни новини

"Не може отбор с 4 фена да иска повече пари от телевизионни права"
Сектор „Г“ удари по масата преди Разград – послание и към Левски!

Сектор „Г“ удари по масата преди Разград – послание и към Левски!
„На 16 години мислех, че съм Бог“ – историята на Феде Валерде

„На 16 години мислех, че съм Бог“ – историята на Феде Валерде
Да се учим от Малена

Да се учим от Малена
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV