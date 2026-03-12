Янчовичина завърши 16-а в гигантския слалом на Игрите

Стела Янчовичина зае 16-то място в днешния гигантски слалом на Паралимпийските игри Милано-Кортина 2026.

Състезанието се проведе на легендарната писта "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо.

Единствената ни представителка на Игрите финишира с време 3:23.04 минути с изоставане от 1:00.62 минута след победителката Ебба Аарсьое (Швеция).

На 14 март е и дисциплината слалом, в която българската скиорка ще стартира.

Пътят към Игрите

Янчовичина е родена и израснала в Банско, а за пръв път се качва на ските на 5-годишна възраст.

"От малка най-голямата ми подкрепа и опора е моят баща Стефан Янчовичин, който ме качи на ските. От спорт те се превърнаха в страст за мен", посочва тя.

Състезателната кариера на Стела започва, след като завършва средно образование. В момента неин треньор е Георги Бистрин, а помощник-треньор – баща й Стефан.

Тя спечели световната титла в гигантския слалом и слалома през януари 2026 г. Този голям успех бе постигнат на първенството в Ясна, Словакия.

Участието на Янчовичина на Игрите е не само личен успех, но и признание за труда, характера и отдадеността ѝ към спорта.