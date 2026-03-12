Гледайте Рома, Форест и Бетис само тук!

След страхотните мачове, които Шампионската лига ни предложи, сега е време за Лига Европа и Лигата на конференциите. Ето и кои мачове може да гледате на живо в каналите на bTV Media Group.

Болоня - Рома (19:45, bTV Action, VOYO.BG)

Безспорно можем да кажем, че този мач е най-интригуващият от осминафиналите на Лига Европа. Жребият отреди Болоня да е домакин на италианския си съперник Рома, като двата отбора копнеят за следващия етап във втория най-престижен европейски клубен турнир.

Снимка: Reuters

В италианското първенство Рома се бори за място в топ 4, което ще осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон, докато Болоня засега е на осмо място и ще се надява на чудо, за да се докопа отново до европейски футбол. Болоня и Рома вече играха веднъж този сезон и столичани победиха с 1:0.

Гледайте италианското дерби в Лига Европа от 19:45 ч. на живо по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.

Нотингам Форест - Мидтиланд (22:00, bTV Action, VOYO.BG)

Мениджърът на Нотингам Форест - Витор Перейра, все още няма домакинска победа начело на отбора от идването си през зимата. Форест трябваше да се справи с Фенербахче в плейофите, за да запази мечтата си за триумф в Лига Европа жива. Това на този етап изглежда като непосилна задача за английския клуб, който няма победа в последните си 4 мача.

Снимка: Reuters

Мидтиланд пък бе една от изненадите в Лига Европа, след като в груповата фаза завърши на трето място и се класира директно за осминафиналите. Също така датският тим няма загуба от началото на годината, което сериозно може да притесни феновете на Форест.

Гледайте мача Нотингам Форест - Мидтиланд от 22:00 ч. пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Панатинайкос - Бетис (19:45, RING, VOYO.BG)

За първи път в историята на евротурнирите тези два клуба ще се изправят един срещу друг. Панатинайкос елиминира Виктория Пилзен след продължения и изпълнение на дузпи в плейофния кръг и за първи път от сезон 2009/10 ще играе на осминафиналите в Лига Европа.

Снимка: Reuters

Миналогодишният финалист в Лигата на конференциите - Бетис, стигна лесно до осминафиналите, след като завърши на трето място в основната фаза. Андалусийци обаче нямат победа от 3 мача, а загубата през уикенда от Хетафе още още повече обезсърчи футболистите на Мануел Пелегрини.

Гледайте мача от 19:45 ч. пряко по RING или на дигиталната платформа VOYO.BG.

Кристъл Палас - АЕК Ларнака (22:00, RING, VOYO.BG)

Снимка: Reuters

Кристъл Палас имаше цяла седмица да се подготви за този мач, след като през уикенда се изигра кръг от ФА Къп, където лондонският тим отпадна от Макълсфийлд. Вече е ясно, че мениджърът Оливър Гласнер ще напусне след края на сезона, но това не пречи той да бъде изпратен подобаващо с трофей от Лигата на конференциите.

АЕК беше единственият отбор, който нанесе домакинска загуба на Палас в турнира, но въпреки това влиза в срещата като аутсайдер. Гледайте мача от 22:00 ч. пряко по RING и онлайн на VOYO.BG.

Генк - Фрайбург (22:00, VOYO)

Генк и Фрайбург също се изправят за първи път в историята на евротурнирите. Генк е спечелил смао един от петте си домакински мачове срещу отбори от Германия, докато интересното е, че Фрайбург никога досега не е срещал белгийски тим.

Фрайбург се класира за осминафиналите след силни мачове в основната фаза, след като записа само 2 загуби. Генк пък си осигури място сред най-добрите 16, след като отстрани Динамо Загреб и си осигури място в тази фаза за първи път от сезон 2016/17.

Снимка: Reuters

Този мач може да гледате само и единствено на онлайн платформата VOYO.BG.

А на мобилното приложение btvnovinite.bg може да гледате следните мачове:

Самсунспор - Райо Валекано 19:45

Лех Познан - Шахтьор Донецк 19:45

Целия - АЕК Атина 22:00