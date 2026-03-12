Гледайте Рома, Форест и Бетис само тук!

След страхотните мачове, които Шампионската лига ни предложи, сега е време за Лига Европа и Лигата на конференциите. Ето и кои мачове може да гледате на живо в каналите на bTV Media Group.
Безспорно можем да кажем, че този мач е най-интригуващият от осминафиналите на Лига Европа. Жребият отреди Болоня да е домакин на италианския си съперник Рома, като двата отбора копнеят за следващия етап във втория най-престижен европейски клубен турнир.
В италианското първенство Рома се бори за място в топ 4, което ще осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон, докато Болоня засега е на осмо място и ще се надява на чудо, за да се докопа отново до европейски футбол. Болоня и Рома вече играха веднъж този сезон и столичани победиха с 1:0.
Гледайте италианското дерби в Лига Европа от 19:45 ч. на живо по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.
Мениджърът на Нотингам Форест - Витор Перейра, все още няма домакинска победа начело на отбора от идването си през зимата. Форест трябваше да се справи с Фенербахче в плейофите, за да запази мечтата си за триумф в Лига Европа жива. Това на този етап изглежда като непосилна задача за английския клуб, който няма победа в последните си 4 мача.
Мидтиланд пък бе една от изненадите в Лига Европа, след като в груповата фаза завърши на трето място и се класира директно за осминафиналите. Също така датският тим няма загуба от началото на годината, което сериозно може да притесни феновете на Форест.
Гледайте мача Нотингам Форест - Мидтиланд от 22:00 ч. пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.
За първи път в историята на евротурнирите тези два клуба ще се изправят един срещу друг. Панатинайкос елиминира Виктория Пилзен след продължения и изпълнение на дузпи в плейофния кръг и за първи път от сезон 2009/10 ще играе на осминафиналите в Лига Европа.
Миналогодишният финалист в Лигата на конференциите - Бетис, стигна лесно до осминафиналите, след като завърши на трето място в основната фаза. Андалусийци обаче нямат победа от 3 мача, а загубата през уикенда от Хетафе още още повече обезсърчи футболистите на Мануел Пелегрини.
Гледайте мача от 19:45 ч. пряко по RING или на дигиталната платформа VOYO.BG.
Кристъл Палас имаше цяла седмица да се подготви за този мач, след като през уикенда се изигра кръг от ФА Къп, където лондонският тим отпадна от Макълсфийлд. Вече е ясно, че мениджърът Оливър Гласнер ще напусне след края на сезона, но това не пречи той да бъде изпратен подобаващо с трофей от Лигата на конференциите.
АЕК беше единственият отбор, който нанесе домакинска загуба на Палас в турнира, но въпреки това влиза в срещата като аутсайдер. Гледайте мача от 22:00 ч. пряко по RING и онлайн на VOYO.BG.
Генк и Фрайбург също се изправят за първи път в историята на евротурнирите. Генк е спечелил смао един от петте си домакински мачове срещу отбори от Германия, докато интересното е, че Фрайбург никога досега не е срещал белгийски тим.
Фрайбург се класира за осминафиналите след силни мачове в основната фаза, след като записа само 2 загуби. Генк пък си осигури място сред най-добрите 16, след като отстрани Динамо Загреб и си осигури място в тази фаза за първи път от сезон 2016/17.
Този мач може да гледате само и единствено на онлайн платформата VOYO.BG.
А на мобилното приложение btvnovinite.bg може да гледате следните мачове:
Самсунспор - Райо Валекано 19:45
Лех Познан - Шахтьор Донецк 19:45
Целия - АЕК Атина 22:00