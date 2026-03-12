bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Оперираха за втори път Малена Замфирова

Вероятно ще я изпишат след три седмици

Малена Замфирова е претърпяла втора операция, съобщи вицепрезидентът на БФСки Георги Бобев прeд БГНЕС, а по-късно новината бе потвърдена от семейството й и пред bTV.

„Вчера бе извършена интервенция в раменната област, надяваме се да е последната“, обясни той.

Както е известно, Малена беше блъсната в гръб от скиор в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. На 9 март най-добрата ни сноубордистка бе оперирана в продължение на 6 часа в болница в Грац.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

Тогава лекарите възстановиха раздробената й бедрена кост, фиксираха таза и премахнаха външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до момента. Според главния хирург интервенцията е преминала много добре.

Снимка: bgnes

„До започване на рехабилитация има време, тъй като тя е дълго време на легло“, добави Бобев.

Според баща ѝ Анатолий очакванията са Малена да започне да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до шест месеца.

Бащата на Малена: Очакваме да хвърли патериците до 10 септември (ВИДЕО)

Относно евентуалното транспортиране на Малена в България, вицепрезидентът на БФСки обясни: „Първоначално казаха, че евентуално ще я изпишат след три седмици. До момента е минала една. Още не сме обсъждали нейното прибиране. Федерацията е готова да помогне с всичко необходимо, но първо трябва да стигнем до този етап.“

„Надявам се Малена да се възстанови напълно, всеки ден се молим за това“, завърши Георги Бобев.

Тагове:

болница бфс сноуборд рамо таз грац бедро лопатка Георги Бобев Малена Замфирова Шпиндлерув Млин

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Не мога да дишам, гледаш ли мача, мамка му?!“

„Не мога да дишам, гледаш ли мача, мамка му?!“
Геният Валверде разнищи Ман Сити за едно полувреме (ВИДЕО)

Геният Валверде разнищи Ман Сити за едно полувреме (ВИДЕО)
Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!

Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!
Стефани Костович: Бях по-притеснена преди химна (ВИДЕО)

Стефани Костович: Бях по-притеснена преди химна (ВИДЕО)
Гледайте Рома, Форест и Бетис само тук!

Гледайте Рома, Форест и Бетис само тук!

Последни новини

74 години вдъхновение: Надка Голчева празнува днес!

74 години вдъхновение: Надка Голчева празнува днес!
„Не мога да дишам, гледаш ли мача, мамка му?!“

„Не мога да дишам, гледаш ли мача, мамка му?!“
Милан и Модрич - това е любов!

Милан и Модрич - това е любов!
Таня Гатева: Това беше тренировка, мислим само за Украйна

Таня Гатева: Това беше тренировка, мислим само за Украйна
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV