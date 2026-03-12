bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Не може отбор с 4 фена да иска повече пари от телевизионни права"

Председателят на професионалната футболна лига в атака

Lap.bg

Клубовете очакват по-големи приходи, но не може да имаш 4 фена, а да искаш повече пари от телевизионни права. В това е категоричен председателят на Българската професионална футболна лига - Атанас Караиванов, който коментира изминалата Генерална асамблея на Европейските лиги, провела се в София.

“Подобно събитие се случва за първи път у нас. В асоциацията членуват над 40 лиги. Това е организацията, която представлява интересите на клубовете им. Убеден съм, че това домакинство ще бъде полезно за българските клубове, защото ние имаме нужда от техния опит и съдействие във всяко едно отношение. Доволен съм, че и те харесаха престоя в София и са впечатлени от нас"

Той открои целите пред българския футбол: "Целта е да се доближим до това, което са направили лигите в Централна Европа, защото за Англия, Германия и т.н. е научна фантастика вече. Те доскоро бяха на нашето ниво, но се развиха изключително бързо"

Снимка: Lap.bg

"Всички имат договори с футболните федерации. Без такъв не става, както съм казвал и преди. Те са се концентрирали в организацията, като изключим съдийство и дисциплинарни проблеми и се справят много добре. Правата в Словакия са 12 млн. евро, а ние мисля сме по-сериозен пазар. Но трябва да се подобри и качеството на нашия продукт"

"Ние имаме готовност, но ангажираността на клубовете не е толкова голяма. Няма особена заинтересованост от тяхна страна. Имаме добро взаимодействие с футболния съюз. Клубовете искат по-голям приход и ние сме готови да им съдействаме. Нашата задача е, когато искаш да продадеш един продукт, трябва да го пакетираш, да го лъснеш, а не само да искаш. Не може отбор с четири фена да казва малко са ми парите от ТВ правата.", каза още Караиванов.

Снимка: Lap.bg

