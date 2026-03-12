Разкритието на шампионката: Бях изнасилена 2 седмици преди златото в Пекин!

Легендарната параолимпийка Карина Едлингер разкри ужасяваща тайна, която е носила в себе си години наред.

Австрийската състезателка, която от този сезон се състезава за Чехия, призна, че е била е изнасилена само две седмици преди да спечели златния медал на Параолимпийските игри в Пекин през 2022 г.

Триумфът, който за света изглеждаше като върхът на нейната кариера, всъщност е бил извоюван на фона на дълбока травма.

„Преживях много мрачни времена“

След като Forbes Austria първи разкри подробностите, Едлингер потвърди и пред „Laola1“, разказвайки за ада, през който е преминала, докато светът я аплодираше за успехите ѝ в ски бягането.

„Преживях много мрачни времена, включително период в австрийския спорт. Страдах много. Отвън хората виждаха успешна млада жена, която печели всичко възможно. Но това, което се случва вътре в човека и зад тази фасада, е съвсем различна история.“

Травмата е толкова дълбока, че дори най-големият символ на успеха ѝ – златният медал – носи със себе си тежестта на спомените.

„Работих дълго време с психолози дори върху самата дума „Китай“. Никога повече не съм поглеждала златния медал от Пекин“, призна тя.

Пътят към възстановяването ѝ е бил изключително тежък. Веднага след Игрите в Пекин тя започва интензивна терапия, продължила 14 седмици.

„Отидох директно на терапия от Пекин. Никой не иска да говори за психично здраве, защото веднага те заклеймяват като „психично болен“. Хората забравят, че зад всеки спортист стои човешко същество.“

„Оцелях благодарение на кучето“

В най-мрачните моменти до нея остава най-верният ѝ спътник – нейното куче водач.

Карине страда от болестта на Старгард – прогресивно заболяване, водещо до загуба на зрението, диагностицирано при нея още в пубертета.

„За щастие, преживях всичко това най-вече благодарение на кучето ми. То върна светлината в живота ми“, споделя тя.

Наскоро Едлингер взе и друго съдбоносно решение – да смени гражданството си и да спре да се състезава за родната си Австрия. Макар да не свърза директно това решение с преживяната травма, на въпроса дали смяната на националния отбор е резултат от лошо отношение, тя отговори кратко и лаконично:

„Добре е така, както е сега.“