Сектор „Г“ удари по масата преди Разград – послание и към Левски!

Организираните привърженици на ЦСКА публикуваха на страницата си във Facebook позиция, свързана с гостуването на столичани в Разград в събота.

С оглед на ситуацията на върха, където лидер е Левски с 59 точки, следван от разградчани 50, феновете на "червените" дадоха да се разбере, че очакват любимците им да играят за победа, без значение как това ще се отрази на по-нататъшното развитие на шампионата.

"Армейци,

В събота предстои първият от многото тежки сблъсъци, в които ще влезем до края на шампионата - гостуване в Разград от 17:45 ч. Излишно е да обясняваме значимостта и заряда на този мач, а диаметрално противоположните светове, в които съществуваме с неуважаемите господа и шепата им симпатизанти вещае само едно - борба за победа от началото до края.

Снимка: Lap.bg

Говорейки за успеха бихме искали да внесем едно важно идеологично пояснение относно евентуалното влияние, което този мач би оказал на крайното класиране в шампионата.

ЦСКА трябва да играе винаги само и единствено за победа и нищо по-малко, без значение съперника и обстоятелствата. Ние не влизаме в схеми, не подаряваме точки и не правим шпалири за разлика от едни други обитатели на крайните квартали на София.

Снимка: Lap.bg

Така че ви молим да загърбите всички предразсъдъци и да направите единственото значимо и важно нещо, което се изисква от нас - подкрепа за любимия отбор от първата до последната секунда!

Ще се видим в Разград, защото ЦСКА зове! Напред, червените!", написаха от Трибуна Сектор "Г".