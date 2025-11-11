Левски съди свой фен заради 19 хил. лв.

Футболният Левски е изправен пред прецедент! От клуба са завели дело срещу свой фен заради обидни и дискриминационни знаци.

По време на гостуването в Разград на Лудогорец на 17 август миналата година един от привържениците в гостуващата агитка залепя 24 стикера във формата на свастика върху плексигласовата ограда.

Самоличността му е установена след преглед на записите от камерите. Първоначално Дисциплинарната комисия към БФС налага глоба на Левски в размер на 19 хил. лв.

Към съда

Тази сума е погасена от телевизионните права, но от ръководството на "сините" са предявили частичен иск за 1000 лв. срещу нарушителя, който е част от претенцията на клуба за 19 хил. лв.

По делото постъпва отговор на исковата молба от адвоката на лицето. В него се твърди, че МВР не е констатирало фенът да е залепил стикерите точно във формата на свастика и че не е издадено наказателно постановление, а наказателното производство е прекратено. Тепърва се очаква казусът да бъде решен от съда.

