bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Левски съди свой фен заради 19 хил. лв.

“Сините“ са изправени пред прецедент

Левски съди свой фен заради 19 хил. лв.
Lap.bg

Футболният Левски е изправен пред прецедент! От клуба са завели дело срещу свой фен заради обидни и дискриминационни знаци.

По време на гостуването в Разград на Лудогорец на 17 август миналата година един от привържениците в гостуващата агитка залепя 24 стикера във формата на свастика върху плексигласовата ограда.

Самоличността му е установена след преглед на записите от камерите. Първоначално Дисциплинарната комисия към БФС налага глоба на Левски в размер на 19 хил. лв.

Снимка: Лекс

Към съда

Тази сума е погасена от телевизионните права, но от ръководството на "сините" са предявили частичен иск за 1000 лв. срещу нарушителя, който е част от претенцията на клуба за 19 хил. лв.

По делото постъпва отговор на исковата молба от адвоката на лицето. В него се твърди, че МВР не е констатирало фенът да е залепил стикерите точно във формата на свастика и че не е издадено наказателно постановление, а наказателното производство е прекратено. Тепърва се очаква казусът да бъде решен от съда.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

съд левски фен свастика знаци разград лудогорец първа лига обидни

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Роналдо разкри дали следващият мондиал ще му е последен (ВИДЕО)

Роналдо разкри дали следващият мондиал ще му е последен (ВИДЕО)
Новак Джокович получи извинение от човека, нарекъл го

Новак Джокович получи извинение от човека, нарекъл го "лъжец" и "антиваксър"

Любов, благословена от Лионел Меси! (ВИДЕО)

Любов, благословена от Лионел Меси! (ВИДЕО)
Ямал забърка нов скандал! Правил тайна терапия за травма в слабините

Ямал забърка нов скандал! Правил тайна терапия за травма в слабините

Последни новини

Епизод 2: Стоян Копривленски - в тих режим по пътя към шумните успехи (ВИДЕО)

Епизод 2: Стоян Копривленски - в тих режим по пътя към шумните успехи (ВИДЕО)
Никола Цолов дебютира във Формула 2 още този месец!

Никола Цолов дебютира във Формула 2 още този месец!
Роналдо разкри дали следващият мондиал ще му е последен (ВИДЕО)

Роналдо разкри дали следващият мондиал ще му е последен (ВИДЕО)
Ямал забърка нов скандал! Правил тайна терапия за травма в слабините

Ямал забърка нов скандал! Правил тайна терапия за травма в слабините
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV