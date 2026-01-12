Скандал в Северна Македония: Най-добрите им съдии изхвърлени от европейското!

У нас хандбалът може да не предизвиква толкова интерес, но в съседните ни страни той е на почит. Особено в Северна Македония и особено след като преди 7 години Вардар спечели Шампионската лига.

Така че само на няколко километра от тук огромен скандал тресе страната! На европейското първенство по хандбал няма да участват... двама от най-добрите съдии.

А причината е измама!

Тестове

Гьорге Начевски и Славе Николов са истински звезди в Северна Македония. Те съдийстват на най-високо ниво на национални и клубни надпревари. Двамата следяха за правилата на финала на олимпийските игри в Токио, както и на надпреварата за определяне на шампион на Стария континент през 2020.

Само че преди дни бяха задраскани от списъка за рефери на европейското първенство в Дания, Норвегия и Швеция, което започва на 15 януари.

Причината е измама с... фитнес тестове.

Стана ясно, че Начевски и Николов са манипулирали резултатите си, за да се вместят в изискванията на световната федерация.

Трябва да отбележим, че през ноември 2025 г., двамата получиха награда за най-добро съдийско дуо в Северна Македония.

View this post on Instagram A post shared by МК Ракомет (@mk.rakometprilep)

Европейската централа започва разследване заради манипулираните резултати.

Утеха

В крайна сметка в югозападната ни съседка може да нямат съдии на европейското, но поне ще имат отбор.

За девети път Северна Македония ще се бори за трофей, като най-доброто представяне на тима е петото място от шампионата на Европа през 2012 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK