bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Скандал в Северна Македония: Най-добрите им съдии изхвърлени от европейското!

Гьорге Начевски и Славе Николов манипулирали фитнес тестове

Скандал в Северна Македония: Най-добрите им съдии изхвърлени от европейското!

У нас хандбалът може да не предизвиква толкова интерес, но в съседните ни страни той е на почит. Особено в Северна Македония и особено след като преди 7 години Вардар спечели Шампионската лига. 

Така че само на няколко километра от тук огромен скандал тресе страната! На европейското първенство по хандбал няма да участват... двама от най-добрите съдии. 

А причината е измама!

Тестове

Гьорге Начевски и Славе Николов са истински звезди в Северна Македония. Те съдийстват на най-високо ниво на национални и клубни надпревари. Двамата следяха за правилата на финала на олимпийските игри в Токио, както и на надпреварата за определяне на шампион на Стария континент през 2020.

Само че преди дни бяха задраскани от списъка за рефери на европейското първенство в Дания, Норвегия и Швеция, което започва на 15 януари. 

Причината е измама с... фитнес тестове. 

Стана ясно, че Начевски и Николов са манипулирали резултатите си, за да се вместят в изискванията на световната федерация.

Трябва да отбележим, че през ноември 2025 г., двамата получиха награда за най-добро съдийско дуо в Северна Македония. 

Европейската централа започва разследване заради манипулираните резултати. 

Утеха

В крайна сметка в югозападната ни съседка може да нямат съдии на европейското, но поне ще имат отбор. 

За девети път Северна Македония ще се бори за трофей, като най-доброто представяне на тима е петото място от шампионата на Европа през 2012 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

съдии съдия тестове фитнес хандбал манипулирани северна македония Гьорге Начевски Славе Николов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Зрелище в Джеда! Барселона надстреля Реал Мадрид (ВИДЕО)

Зрелище в Джеда! Барселона надстреля Реал Мадрид (ВИДЕО)

"Животът е движение“: Лидия Симеонова и силата да не спираш (ВИДЕО)
Бивш вратар на Лудогорец нашамари съотборници (ВИДЕО)

Бивш вратар на Лудогорец нашамари съотборници (ВИДЕО)
Алберт Попов с второ най-добро класиране през сезона

Алберт Попов с второ най-добро класиране през сезона

Алекс Николов: Лубе лъже!

Алекс Николов: Лубе лъже!

Последни новини

Алекс Николов се разкая за острите думи срещу Лубе (ВИДЕО)

Алекс Николов се разкая за острите думи срещу Лубе (ВИДЕО)
Зрелище в Джеда! Барселона надстреля Реал Мадрид (ВИДЕО)

Зрелище в Джеда! Барселона надстреля Реал Мадрид (ВИДЕО)
live
КРАЙ НА МАЧА: Барселона - Реал Мадрид за Суперкупата 3:2

КРАЙ НА МАЧА: Барселона - Реал Мадрид за Суперкупата 3:2
Исторически триумф за Алекс Грозданов в Полша

Исторически триумф за Алекс Грозданов в Полша
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV