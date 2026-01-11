bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Зрелище в Джеда! Барселона надстреля Реал Мадрид (ВИДЕО)

Каталунците грабнаха втора поредна Суперкупа на Испания

Барселона надстреля Реал Мадрид и грабна втора поредна Суперкупа на Испания. Каталунците спечелиха с 3:2 в зрелищно Ел Класико в Джеда (Саудитска Арабия).

Триумфът е рекорден 16-и за "блаугранас" в турнира, a "белите" са втори с 13. През миналата година Барселона стана супершампион също след успех над големия съперник, но далеч по-убедителен - 5:2.

Тази вечер за Барселона бяха точни Рафиня на два пъти - в 36' и 73', и Роберт Левандовски в 45+4'. За кралския клуб отбелязаха Винисиус Жуниор в 45+2' и Гонсало Гарсия в 45+6'.

Барселона завърши 263-ото Ел Класико с 10 души заради директен червен картон на Френки Де Йонг в 90+1'. Нидерландският полузащитник беше изгонен след груб фал срещу влезлия като смяна Килиан Мбапе.

Очаквано зрелище

Драмата на ст. Крал Абдула Спорт Сити произведе уникален рекорд - за първи път в историята на Ел Класико бяха реализирани 3 попадения в добавеното време на първата част.

Тогава и Левандовски изравни родната легенда Христо Стоичков по попадения в турнира, като двамата вече имат по 6, колкото и Чики Бегиристайн. С по 7 са Раул и Карим Бензема, а на върха е 8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси с 14 гола.

Успехът на Барселона означава, че Ханзи Флик остава непобеден във финали в треньорската си кариера. Изумителната серия на германския специалист е от 8 спора за трофеи. Три от тях са завоювани с каталунците за година и половина начело - Купа на краля (2025) и 2 Суперкупи на Испания (2025 и 2026).

С Байерн има Шампионска лига и Суперкупа на Европа (2020), Купа и Суперкупа на Германия (2020) и триумф на Световно клубно първенство (2021).

КРАЙ НА МАЧА: Барселона - Реал Мадрид за Суперкупата 3:2

барселона реал мадрид роберт левандовски barcelona рафиня real джеда винисиус суперкупа на испания гонсало гарсия Real Madrid el clasico

