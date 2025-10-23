Левски се раздели с красивото си лице. Нямало бюджет!

Покрай новините за пристигащи и заминаващи футболисти в Левски през летния трансферен прозорец, от клуба така и не съобщиха за раздялата с едно от лицата си.

Става дума за снимачния екип, който работеше за "сините" от година.

Левски вече не работи с Елизабет - красавицата, която бе част от клубната телевизия и представяше играчите и треньорите в по-различна светлина. За клуба не работи е операторът Христо Анчев, който е и нейна половинка.

Раздялата

От Левски не съобщиха за раздялата официално, но самата Елизабет използва своя профил в социалните мрежи, за да обясни за отношенията с клуба.

"Клубът не сметна за нужно да ме представи официално при старта ми пред камерата на Левски ТВ, както и да обяви, че прекратява взаимоотношенията си с мен. Затова се чувствам длъжна да ви информирам – вече не съм част от Левски ТВ и от маркетинговия екип на клуба.

Нашата мисия беше да скъсим дистанцията между феновете и футболистите, да покажем играчите като хора – с техните мечти и амбиции. Анализите показаха, че този подход бе успешен и намери широк отзвук сред привържениците. За съжаление, въпреки резултатите, инициативата беше прекратена.

Като причина бе посочен липсата на бюджет за нас и за тази дейност. Приемах работата си с удоволствие – знам, че мнозина от вас ме харесваха, а други не. Вярвам обаче, че клубът с най-голямата фенска общност в България заслужава маркетинг от най-високо ниво. Това е въпрос на визия и правилен избор.", каза тя.

Видеата

В своите видеа Елизабет и Христо залагаха на различен подход към футболистите, като ги изкарваха от зоната на комфорт и стандартните въпроси.

След раздялата те са се насочили към други проекти.

