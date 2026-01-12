"Браво, Бате Сашо!" и "Карлос има страхотна усмивка": VIP анкетата за Спортист на годината (ВИДЕО)

В началото на годината е време да оценим изминалите 12 месеца и да направим класация за най-добрите! Това е традицията в спорта!

Класацията "Спортист на годината" винаги е предизвиквала дебати. В нея от 1958 г. гласуват журналисти, но ние решихме друго - Глас народен, глас Божи!

Попитахме известните личности какво мислят. И опитахме да имаме представители от всички сфери, всички възрасти, всички вкусове.

Бате Сашо Николов

Пръв на идеята ни откликна Радослав Петров, който всички познават като Радо Шишарката. Популярният поп-фолк певец заяви, че подкрепя Александър Николов с думите: "Чета без воевода не може! Нашият воевода от четата на волейболистите направи триумф за българския отбор, като почти ни направи световни шампиони. Браво, бате Сашо!"

Милко Калайджиев също отдаде заслуженото на волейболистите, които спечелиха сребърните медали на световното първенство във Филипините. Той обаче не пропусна да спомене и други заслужили спортисти - щангистът Карлос Насар и тенисистът Иван Иванов.

Нашата колежка Канна Рачева също даде своето мнение, че родните волейболисти заслужават признание. "Супер деца, супер хлапета, супер спортисти!"

Карлос и усмивката

На друго мнение е известната онлайн водеща и инфлуенсърка Ивка Бейби. Тя подкрепя Карлос Насар! "Той има страхотна усмивка, много готин мъж е и е хубава зодия. Много съм горда, че не спира да се състезава за България"

Така (без частта за усмивката) мисли и Мартин, който бе главен герой в последното издание на "Ергенът".

Бизнесменът и участник в The Traitors Даниел Бачорски също дава предимство на Карлос Насар. "Това е човек, на който се възхищавам истински и не мога да си представя каква психика трябва да имаш, за да си винаги в такова адекватно физическо състояние".

Допитахме се и до любимия ни колега, а отскоро пенсионер Георги Попвасилев. Култовият коментатор е категоричен в подкрепата си за Насар.

Зимни спортове и Никола Цолов

Лиляна Боянова - красивата водеща на новините по bTV има по-различно мнение. За нея важно е не само спортното представяне, а и поведението, а доброто впечатление е направил Никола Цолов.

Коцето Калки също намери време да сподели мнение. Той пък залага на зимните спортове и много добре помни огромния успех на скиора Алберт Попов, който в началото на 2025 г. спечели старт от Световната купа!

Обичаният актьор Филип Буков залага на Тервел Замфиров. Младият ни сноубордист стана световен шампион в паралелния слалом и заслужи уважението на фенове и съперници!

ОЧАКВАЙТЕ ЧАСТ 2!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK