Николов пред bTV за скандала: Говорих по адрес на един човек (ВИДЕО)

За първи път пред българска медия един от най-добрите ни волейболисти Александър Николов коментира краткото неразбирателство с клубния си тим.

Италианските медии гръмнаха със скандала, че българинът обвинява своя Любе Чивитанова в лъжа по случая с освобождаването на колегата му Пория Хосейн.

След като игра за Лубе и стана най-резултатен срещу Падова, Николов поднесе извинения, а само пред bTV даде и още подробности по случая.

Само един човек

"Много дълга история. Предпочитам да не се коментира. Общо взето казах някакви неща, които бяха по адрес на един човек, защото клубът не е направил нищо нито на мен, нито на този човек. Изпуснах се и казах "клубът", вместо... Стана едно голямо недоразумение. Президентът и клубът не заслужават това отношение", заяви Николов и добави:

"Ние винаги сме гледали в една посока и ще гледаме в една посока. Ставаше въпрос за няколко часа недоразумение. То не ни пречи, а ни прави по-силни"

Заедно със Симеон

Алекс коментира и възможността съвсем в скоро време да заиграят заедно с брат му Симеон в Лубе.

Такива слухове се появиха в световните медии, но без да са потвърдени от нито една от страните.

"Още нищо не е сигурно. Не се случват толкова предварително нещата в света на спорта. Чакаме някакво потвърждение. В близките дни ще стане по-ясно бъдещето на Мони. Не знаем как ще е да играем заедно в клубен отбор. Ще видим. Може да се караме, да не си паснем. Където и да отиде да играе, ще се представи супер. Той много талантлив, много трудолюбив. Където и да играе, ще се представи супер.", заяви Алекс.

Снимка: FIVB

Спортист на годината?

Алекс е един от най-големите фаворити за получаване на наградата Спортист на годината за 2025 г.

Освен че бе лидер на тима по време на успешното световно първенство за българския национален отбор, той стана и най-резултатен на шампионата.

"Гласуванията не ги следя. Със сигурност това е приз, който бих се радвал да спечеля. Има и други атлети, които са печелили... Ние все пак станахме втори. Има спортисти като Ивет, като Карлос. Ще видим какво са гласували журналистите", каза Алекс.

