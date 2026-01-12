bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Никола Цолов: Много ми харесва да мотивирам малките деца (ВИДЕО)

Сезонът във Формула 2 стартира в началото на март

Само на 19, а вече истински пример и за малки и за големи! Никола Цолов е за кратко у нас, но всяко негово появяване е важно. 

През 2025 г. той успя да направи мечтания преход от Формула 3 във Формула 2 и да се нареди сред фаворитите за Спортист на годината. 

А за него е важно не само да напредва в кариерата, но и да бъде пример.

Отново на пистата

"Почивката мина добре, бях щастлив да споделя малко време със семейството и близките ми приятели, защото ми беше нужно. От 3 януари вече тренирам интензивно и се подготвям за новия сезон, за който се чувствам готов, по-зрял и нямам търпение да идва момента. 

Личният ми живот много намаля. В България е трудно да имаш лично пространство. Но много ми харесва да мотивирам малки деца, които искат да влязат в спортовете. За мен това е огромна мотивация и да давам пример ме прави щастлив.", каза Цолов.

Сезонът

Като пилот на "Кампос Рейсинг" българинът вече направи два старта във Формула 2. 

Той дори стана трети в спринтовото състезание на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби.

Стартът на следващия сезон е на 6 март в Мелбърн. Кампанията е с 14 състезания.

