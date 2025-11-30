bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левски сгази Септември и ще зимува на върха

“Сините“ записаха една от най-изразителните си победи

Левски постигна една от най-изразителните си шампионатни победи! Лидерът в Първа лига разгроми със 7:0 гостуващия Септември София в мач от 17-кръг.

Така "сините" са недостижими на върха до паузата. Тимът на Хулио Веласкес ще зимува на първото място, като събраха вече 41 точки, пред ЦСКА 1948 с 33. Шампионът Лудогорец е трети с 30 и мач по-малко.

До края на полусезона столичният гранд има гостувания на Славия и Спартак Варна.

Снимка: Lap.bg

Разгром

Тази вечер Левски стигна до гръмката победа на "Герена" с два гола на Мазир Сула и по един от Евертон Бала, Рилдо, Марин Петков и Кристиан Макун, а Валентин Озорнвафор от Септември си отбеляза автогол.

Ключов момент от мача беше червеният картон за Кубрат Йоначъ от гостите малко преди почивката. Младежкият национал получи второ официално предупреждение, след като повали Мустафа Сангаре при обещаваща атака на "сините".

Седемте попадения тази вечер са за историята, в която най-голямата шампионатна победа за Левски продължава да бъде 10:0 срещу Черноморец Бургас (София) през сезон 2006/2007.

Снимка: Lap.bg

Съставите

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 70. Георги Костадинов (к), 47. Акрам Бурас, 21. Алдаир, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 12. Мустафа Сангаре

СЕПТЕМВРИ: 21. Янко Георгиев, 20. Божидар Томовски, 4. Мартин Христов, 26. Валентин Озорнвафор, 13. Кубрат Йонашчъ, 30. Матео Стаматов (56 - 27. Георги Върбанов), 7. Мой Пара, 28. Стоян Стоичков, 33. Галин Иванов (к) (46 - 5. Йоан Бауренски), 17. Николас Фонтейн (21 - 25. Али Аруна), 9. Бертран Фурие

