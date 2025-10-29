Левски започна с класика за Купата

Левски започна с победа в турнира за Купата на България! "Сините" спечелиха с 3:0 срещу Хебър като гости в 1/16-финалите.

Лидерът в Първа лига стигна до класическия успех с лекота. Дебютни голове отбелязаха Никола Серафимов в 2' и Акрам Бурас в 61', веднъж се разписа и Марин Петков в 29'.

Първи мач с екипа на столичния гранд записа вратарят Мартин Луков, заменил получилия почивка Светослав Вуцов.

Снимка: Lap.bg

Успехът е пети пореден за тима на Хулио Веласкес във всички турнири, като серията включва още победи срещу Ботев Пловдив (1:0), Берое (3:1), Черно море (3:1) и Добруджа (3:0).

Левски се наложи над Хебър в четвърти пореден двубой. За последно Хебър удари "сините" с 2:1 у дома в осминафиналите за Купата през сезон 2023/2024.

Съставите

Хебър: 99. Мартин Янков - 19. Марио Дадаков, 17. Георги Вълчев, 20. Виктор Любенов, 7. Момчил Цветанов - 29. Янко Ангелов (К) (77' - 10. Валентин Доцев), 55. Мартин Хайдаров (87' - 14. Виторио Шотев) - 11. Илия Русинов (87' - 77. Константин Павлов), 2. Стефан Каменов, 8. Николай Ганчев (64' - 27. Роберт Мазан) - 15. Светослав Диков (64' - 9. Александър Петров)

Левски: 78. Мартин Луков - 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 6. Цунами (К), 7. Фабио Лима - 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас (71' -8. Карлос Охене) - 88. Марин Петков (77' - 22. Мазир Сула), 37. Рилдо Фильо (77' - 23. Патрик Мислович), 95. Карл Фабиен (60' - 3. Майкон) - 12 . Мустафа Сангаре (71' - 77. Борислав Рупанов)

Снимка: Lap.bg

