Лудогорец, Монреал, Риека… и сега Локомотив! (ВИДЕО)

Доминик Янков е третото ново попълнение на Локомотив София. Столичният клуб официално финализира сделка с хърватския Риека за привличането на 25-годишния атакуващ полузащитник, който ще играе за „червено-черните“ под наем до края на сезона.

Юношата на Съндърланд се утвърждава в професионалния футбол с екипа на Лудогорец, където печели шест шампионски титли на България. Силните му изяви му носят трансфер в Монреал, а впоследствие и в Риека.

Снимка: Lap.bg

Янков, роден на 28 юли 2000 г. в Торонто, има и 17 мача с националната фланелка на България.

От ръководството на „червено-черните“ изразиха благодарност към ФК Риека за коректните и професионални отношения и пожелаха на Янков здраве и много успехи с червено-черната фланелка.

