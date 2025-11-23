Лудогорец тръгна с победа при новия треньор

Край на негативната серия. Лудогорец победи Септември с 2:0 при дебюта на новия треньор Пер-Матиас Хьогмо.

С този успех шампионите се върнаха в топ 4 на Ефбет лига, но имат и мач по-малко. Победата им е първа от 56 дни в родния шампионат, а тя затвърди максимата, че Лудогорец винаги печели при дебюта на треньор от чужбина. Изключение е само първият мач на Бруно Рибейро - загуба от Милсами в квалификациите за Шампионската лига.

Как се разви срещата

Гостите от Разград започнаха ентусиазирано и можеха да открият резултата още в 15-ата минута, но ударът на нападателя Ерик Биле от добра позиция се спря в горната греда. В 24-ата минута обаче все пак резултатът беше открит, най-вече заради грешка в защитата на домакините и пасивността на Виктор Очаи. Петър Станич центрира от ъглов удар и от три метра Диниш Алмейда прати топката в мрежата.

Домакините вдигнаха глава към вратата на шампионите към 30-ата минута и Николас Фонтейн стреля фронтално срещу вратата, но Бонман спаси без проблеми. Две минути преди края на първата част дойде и спорна ситуация в полето на Лудогорец, като футболистите от столицата искаха дузпа заради игра с ръка на Франсиско Сон. Но нито съдията на терена, нито останалите арбитри в стаята за видеопомощ (ВАР) видяха основание за реакция.

Най-спорната ситуация в мача дойде в 62-ата минута, когато съдията Красен Георгиев трябваше да преценява дали да остави гол за Септември, реализиран от Мартин Христов. Телевизионните повторения показаха, че топката е преминала голлинията с пълния си обем, но при изграждането на атаката същият Христов е играл с ръка. Съдията Георгиев отиде до страничната линия и прегледа цялата атака на on-field-review (ВАР) и отсъди фаул в атака.

В 67-ата минута Ивайло Чочев обаче беше на точното място и вкара за 2:0 за гостите. Кайо Видал проби по крилото и центрира, Роберт Шутен не се намеси и остави топката за Чочев, който я вкара за втори път зад вратаря Янко Георгиев.

В последните минути на срещата на терена се появи и швейцарският нападател Квадво Дуа, който дори вкара топката във вратата на Септември, но съдиите отмениха гола заради засада. Дуа не беше играл от 19 април тази година заради тежка контузия, която наложи и операция на крака.

