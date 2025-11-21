Официално: Норвежец пое Лудогорец

Лудогорец има нов треньор! Шампионите обявиха официално назначението на Пер-Матиас Хьогмо.

"Клубът избра норвежкия треньор като най-подходящ за бъдещото развитие на отбора. Решението е продиктувано от богатия му опит, дисциплиниран подход към работата и успешните резултати на клубно и национално ниво", написаха "орлите".

Хьогмо има дългогодишна треньорска кариера, включваща постове в редица водещи норвежки клубове, както и в националните отбори на страната – от младежкия до женския и мъжкия национален отбор.

През 2006 г. печели титлата на Норвегия с Розенборг и участва в групите на Шампионската лига, където след решаващи победа и равен над Олимпиакос стига до мач със Зенит в елиминационната фаза на Лига Европа.

През 2022 г. печели титлата на Швеция с Хекен, а на следващия сезон и Купата на страната. С Хекен участва в групите на Лига Европа. Любопитен факт от кариерата на специалиста е, че на Олимпиадата в Сидни през 2000 година става шампион с женския национален отбор на Норвегия.

Хьогмо ще има изключително сериозни специалисти в щаба си. Имената им ще бъдат обявени допълнително.

Утре (събота) Пер-Матиас Хьогмо ще проведе първа тренировка с Лудогорец.

Визитката

Роден на 1 декември 1959 г. в Тромсьо, Норвегия

Кариера като играч: 1977 – Гратанген, 1978–1983 – Мьолнер, 1984–1985 – Тромсьо, 1985–1986 – Норкьопинг, 1986–1989 – Тромсьо

Кариера като треньор: 1989 – Гратанген (играещ треньор), 1990–1991 – Тромсдален, 1992 – Тромсьо, 1993 – Норвегия U19, 1994 – Норвегия U15, 1995 – Норвегия U16, 1995–1996 – Мос, 1996 – Норвегия U17, 1997–2000 – Норвегия (жени), 2000–2003 – Норвегия U21, 2004 – Тромсьо, 2005–2006 – Розенборг, 2007–2008 – Норвегия (технически директор), 2009–2012 – Тромсьо, 2013 – Юргорден, 2013–2016 – Норвегия, 2018 – Фредрикстад, 2019–2020 – Фредрикстад (футболен директор), 2020–2021 – Норвегия (мениджър на подрастващите), 2021–2023 – Хекен, 2024 – Урава Редс, 2025 – Молде

Статистика като треньор: 369 мача – 171 победи, 88 равенства, 110 загуби

Успехи: Шампион на Швеция: 2022, Шампион на Норвегия: 2006, Носител на Купата на Швеция: 2023

