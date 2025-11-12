Българският президент Румен Радев няма да бъде на посещение в Турция, за да гледа заедно със своя турски домакин Реджеп Тайип Ердоган срещата между двата национални отбора по футбол. Това съобщиха за БГНЕС от президентската администрация.

От там заявиха, че въобще не се планира подобно посещение на българския държавен глава в югоизточната ни съседка.

Ще има ли среща?

По-рано турският сайт bursasaati.com. разпространи информацията за визитата на Радев. Според съобщението двамата президенти щели да се срещнат преди двубоя.

Срещата от група Е в Бурса е насрочена за 15 ноември от 19:00 часа българско време.

Южните ни съседи се нуждаят от точка, за да си гарантират поне плейоф. В момента те са на три пункта от лидера Испания.

Снимка: Lap.bg

Отборът на Александър Димитров е на дъното без точка. Първият двубой между двата състава завърши с разгромното 6:1 в полза на турците.