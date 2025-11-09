bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
България в капана на турския футболен скандал

600 футболисти ще бъдат разпитани

Reuters

Турският футбол е разтърсен от сензационен скандал, в който според първоначални данни е замесена и България. Около 600 футболисти ще бъдат призовани за разпити във връзка с незаконни залози на мачове, съобщава ТАСС, като се позовава на турския вестник Turkiye.

Интерпол се намесва

Разследването, водено от турските правораздавателни органи, вече предизвика интереса на Интерпол. Според следствието, футболисти, треньори и мениджъри са залагали в нелегални сайтове, действащи в Албания, България и Северен Кипър. Това хвърля нова светлина върху международния характер на схемата.

Съдии под заплаха

Телевизионният канал TRT Haber съобщава, че 149 професионални съдии са били временно отстранени за срок между осем месеца и една година, след като са открити доказателства за участие в залагания. Скандалът обхваща цялата турска Суперлига и засяга стотици официални лица.

Съдия или комарджия? Арбитър направил 18 227 залога!

Арести и клубни президенти

Генералната прокуратура в Истанбул е издала заповеди за арест на 18 заподозрени, сред които е и президент на клуб от Суперлигата Еюпспор.

Снимка: Getty Images/iStock

Скандалът хвърля сянка върху цялата турска Суперлига, а международната намеса, включително на Интерпол, подсказва, че последствията могат да бъдат сериозни и за други държави, замесени в нелегални залагания. Разследването продължава.

17 съдии с белезници заради залози!

