България в капана на турския футболен скандал

Турският футбол е разтърсен от сензационен скандал, в който според първоначални данни е замесена и България. Около 600 футболисти ще бъдат призовани за разпити във връзка с незаконни залози на мачове, съобщава ТАСС, като се позовава на турския вестник Turkiye.
Разследването, водено от турските правораздавателни органи, вече предизвика интереса на Интерпол. Според следствието, футболисти, треньори и мениджъри са залагали в нелегални сайтове, действащи в Албания, България и Северен Кипър. Това хвърля нова светлина върху международния характер на схемата.
Телевизионният канал TRT Haber съобщава, че 149 професионални съдии са били временно отстранени за срок между осем месеца и една година, след като са открити доказателства за участие в залагания. Скандалът обхваща цялата турска Суперлига и засяга стотици официални лица.
Генералната прокуратура в Истанбул е издала заповеди за арест на 18 заподозрени, сред които е и президент на клуб от Суперлигата — Еюпспор.
Скандалът хвърля сянка върху цялата турска Суперлига, а международната намеса, включително на Интерпол, подсказва, че последствията могат да бъдат сериозни и за други държави, замесени в нелегални залагания. Разследването продължава.
